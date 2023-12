Fitness-Model zeigt extreme Verwandlung und hat wichtige Botschaft

Lea Künzl (27), ihren Followern besser bekannt als "Lealoveslifting", hat in ihrem jungen Leben bereits alle Gewichtsextreme durchlebt. © Montage: Instagram/LeaLovesLifting_official

Am gestrigen Freitag veröffentlichte die 27-Jährige, die den meisten eher als Lealoveslifting bekannt ist, einen Post auf ihrem Profil, dessen Bilder es in sich hatten. Zu Beginn des Clips sah man frühere Aufnahmen der jungen Frau, die sie deutlich abgemagert zeigten.

Dem dazugehörigen Beitragstext konnte man entnehmen, dass Lea zu diesem Zeitpunkt gerade enorme 36 Kilogramm abgenommen hatte. Kurz zuvor hatte die heutige Fitness-Influencerin mit über 113.000 Followern noch starkes Übergewicht und hegte lediglich den Wunsch, endlich dünn zu sein, wie es auch die Videoüberschrift aussagte.

Doch wohl fühlte sich die gebürtige Hessin mit dem neuen Ist-Zustand keinesfalls - und das, obwohl sie eigenen Aussagen nach viele Komplimente für ihre angeblich sportliche und schlanke Figur bekommen hatte.

Und auch rein gesundheitlich - insbesondere in psychischer Hinsicht - war die 27-Jährige in keinem guten Zustand. Erst mit jahrelanger harter Arbeit an ihrem Selbstbewusstsein, ihrer Einstellung und den richtigen Stellschrauben an Sport- und Ernährungsroutinen schaffte sie es, sich in ihre heutige, überaus beeindruckende, Form zu bringen.

Heute kann Lealoveslifting von sich selbst behaupten, endlich glücklich und mit sich selbst im Reinen zu sein.