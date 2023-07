Koffer voller Geld vor Kinder-Einrichtung: ER steckt hinter der starken Aktion!

In Polen stellte ein Unbekannter einen Koffer voller Süßigkeiten und Bargeld vor einem Waisenhaus ab. Offenbar war es der YouTuber Kamil "Budda" Labudda.

Von Simone Bischof

Długie (Polen) - Am vergangenen Samstag stellte ein unbekannter Mann vor einem Waisenhaus in Polen einen Koffer voller Süßigkeiten und Bargeld in Höhe von 100.000 Złoty (rund 22.500 Euro) ab. Nun ist offenbar bekannt, wer hinter der großzügigen Spende steckt.

Crazy Typ mit großem Herz: YouTuber Kamil Labudda steckt offenbar hinter der Spende an ein Waisenhaus in Polen. © Screenshot Instagram/budda.7 (2) Das ungewöhnliche Geschenk wurde vor dem Kinderheim in Długie in der Woiwodschaft Karpatenvorland gefunden. Auf einem Zettel, der ebenfalls in der Metallbox lag, stand geschrieben: "Bitte haben Sie keine Angst. Das Paket ist eine Spende. Nichts Gefährliches." Wer hinter der Aktion steckte, war bis jetzt nicht klar. Auch viele Internetnutzer fragten sich am Wochenende, wer der Spender sein könnte. Wie sich nun herausstellte, war es wohl kein Unbekannter. Im Gegenteil! Viele User in den sozialen Netzwerken vermuten, dass es sich um den polnischen YouTuber Kamil Labudda handelte, der unter dem Pseudonym "Budda" bekannt ist, berichtet das polnische Nachrichtenportal Interia. Allein bei Instagram hat er mehr als eine Million Follower. Auf seinem YouTube-Kanal BuddaTV sind es noch einmal 1,29 Millionen Abonnenten.

User finden Details heraus

Seine Fans entdeckten, dass Labudda vor einiger Zeit in den sozialen Medien ein Foto veröffentlichte, das einen Neuwagen – ein Lamborghini – sowie das Nummernschild mit den Zahlen 777 zeigt. Weil der Geldkoffer mit einer Kette und einem Zahlenschloss gesichert war, rief die mysteriöse Person bei der Lokalredaktion von Krosno112 an und verriet den Code: 7777. Damit konnte das Vorhängeschloss geöffnet werden. Die noch fehlende Sieben ist im Namen seines Instagram-Accounts budda.7 zu finden.

Kamil "Budda" Labudda startet eine weitere Aktion

Darüber hinaus veröffentlichte der YouTuber am selben Tag, an dem die Truhe gefunden wurde, einen Tweet: "Eine Kiste voller Bargeld bis zum Rand gefüllt (...)."

Außerdem organisierte Labudda ebenfalls am vergangenen Samstag in der Stadt Rzeszów, die rund 65 Kilometer von Długie entfernt ist, eine Aktion, bei der er sich verpflichtete, den Autofahrern an einer bestimmten Tankstelle den Treibstoff zu bezahlen.