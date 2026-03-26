Nach Klage wegen Social-Media-Sucht: Meta und YouTube müssen Millionen zahlen

USA - Paukenschlag für Meta und YouTube ! Die Konzerne müssen insgesamt rund 2,6 Millionen Euro zahlen, nachdem ein Gericht entschieden hat, dass einer Nutzerin durch die Plattformen Schaden zugefügt wurde.

Die Klägerin Kaley warf den Social-Media-Plattformen vor, so gestaltet zu sein, dass sie süchtig machen. © Alicia Windzio/dpa

Denn eine junge Frau, die lediglich als KGM oder Kaley bekannt ist, hatte gegen die Social-Media-Apps geklagt. Sie gab an, die Plattformen seien während ihres Aufwachsens süchtig machend gewesen und hätten ihrer psychischen Gesundheit erheblich beeinträchtigt.

Das Gericht in der US-Stadt Los Angeles kam zu dem Schluss, dass Meta und Google, welchem YouTube gehört, durch süchtig machende Funktionen sowie bestimmte betriebliche Entscheidungen maßgeblich zum entstandenen Schaden beigetragen haben.

Es kam zu dem Entschluss, die Plattformen hätten fahrlässig gehandelt und Nutzer ungenügend über Risiken informiert.

Laut People sind diese nun verpflichtet, rund 2,6 Millionen Euro Schadensersatz zu zahlen, wobei Meta rund 70 Prozent davon übernehmen muss. Zusätzlich sei entschieden worden, dass Meta und Google weiteren Strafschadenersatz wegen böswilligen Verhaltens oder Betrugs zahlen sollen - die genaue Höhe stehe noch nicht fest.

Besonders kritisiert wurden das Design und der Betrieb der Plattformen. In einem Statement von Meta hieß es: "Wir respektieren das Urteil, sind jedoch anderer Meinung und prüfen unsere rechtlichen Möglichkeiten. Die psychische Gesundheit von Jugendlichen ist äußerst komplex und kann nicht auf eine einzelne App zurückgeführt werden."