14.05.2026 13:30 TikTok-Streit geht weiter: Samu und Paul sorgen erneut für Drama

Samuskleinewelt und Paulstorylines treffen bei "Das letzte Gespräch?" aufeinander – doch statt Aussprache gibt es neues Drama.

Von Isabel Klemt

Deutschland - Im Format "Das letzte Gespräch?" treffen die TikTok-Creatorin Samuela (19) und ihr ehemaliger guter Freund Paul (20) aufeinander – eigentlich, um sich auszusprechen. Doch das Gespräch verläuft anders als geplant und entfacht neues Drama. TAG24 hat mit Paul über das Zusammentreffen gesprochen.

Samuela (19) und Paul (20) drehten in Australien gemeinsam inszenierte Pärchenvideos. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/samuskleinewelt Die Reisebloggerin "samuskleinewelt" drehte in Australien gemeinsam mit "paulstorylines" mehrere inszenierte Pärchenvideos, bevor sie plötzlich einen Kontaktabbruch verkündete und ihn öffentlich in ein schlechtes Licht rückte. Die Videos erreichten Millionen Aufrufe und führten zu zahlreichen Anfeindungen gegen den 20-Jährigen in den sozialen Medien sowie zu einer öffentlichen Schlammschlacht. "Der Kontaktabbruch ging von mir aus, weil ich mich unwohl gefühlt habe und keinen weiteren gemeinsamen Content oder privaten Kontakt mehr wollte", erklärt Paul im Gespräch mit TAG24. Internet WhatsApp ab sofort mit Abo-Modell: Das kommt auf Apple-Nutzer zu Nun kam es nach Monaten der Funkstille zu einem Wiedersehen zwischen den beiden in Deutschland, bei dem sie vor der Kamera von "Das letzte Gespräch?" über die Verletzungen hinter dem öffentlichen Streit sprachen. Begleitet wurde die Unterhaltung auch von einem Psychologen. Die Stimmung war dabei sichtlich angespannt. Gleich zu Beginn des Gesprächs begrüßt die Content-Creatorin Paul im Video mit "Du siehst echt scheiße aus. [...] Ich glaube, der Kontaktabbruch hat dir nicht gut getan, oder?"

Samuela fällt mit herablassenden Aussagen auf

In Deutschland kam es nach monatelanger Funkstille zu einem Wiedersehen von Samuela (19) und Paul (20). © Bildmontage: TikTok/Screenshot/samuskleinewelt Statt den Konflikt respektvoll zu klären und sich auszutauschen, eskaliert das Gespräch schnell in gegenseitige Vorwürfe, und beide scheinnen zunehmend aneinander vorbeizureden. "Für mich wirkte es nicht wie ein ernsthafter Versuch, Dinge zu klären, sondern eher wie einseitige Konfrontation. [...] Statt auf Inhalte einzugehen, hatte ich das Gefühl, permanent angegriffen und klein gemacht zu werden", so Paul gegenüber TAG24. Denn Samuela reagiert im Gespräch immer wieder scharf und fällt teils mit herablassenden Aussagen auf. So sagt sie unter anderem: "Du laberst nur Scheiße", nachdem sie ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht hat, dass er bei ihrer Brust-OP nicht für sie da gewesen sei und Paul angab, gearbeitet zu haben. Doch auch Paul erläutert im Video, von ihrem Verhalten verletzt gewesen zu sein. "Du hast mich runtergemacht oder gesagt, ich bin dumm [...], mich halt nicht so akzeptiert, wie ich bin, [...] oder mich so fühlen lassen, als wenn ich halt nicht so viel wert wäre", erklärt er und bemängelt außerdem, dass Samuela immer wollte, dass er ihre Tasche trägt und verschiedene Dinge für sie erledigt. Die 19-Jährige entgegnet daraufhin: "Für mich ist es in meinen Augen einfach, so verhält sich ein Gentleman, und das ist das Bare Minimum." Im Verlauf der Unterhaltung wird deutlich, dass vor allem Kommunikationsprobleme und unterschiedliche Erwartungen in ihrer damaligen Freundschaft eine Rolle spielten – die schließlich offenbar zum Konflikt führten. "Das war nicht das Gespräch auf Augenhöhe, das ich mir erhofft hatte", erzählt Paul gegenüber TAG24. Er ergänzt: "Ich habe mich sehr unwohl gefühlt und war ehrlich gesagt schockiert von Samus Auftreten."

Beide einigen sich darauf, TikTok-Clips mit- und übereinander zu löschen