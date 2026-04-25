Klosterschwester isst mit 92 Jahren ersten Döner und geht viral

Koblenz - Mit 92 Jahren isst eine Klosterschwester ihren ersten Döner: Der Video-Beweis dieser kulinarischen Entdeckungsreise geht auf Instagram viral.

Die Ordensschwestern im Kloster Arenberg sind mit einem Instagram-Reel komplett viral gegangen. © Thomas Frey/dpa

Der Ausflug des Koblenzer Klosters Arenberg in ein Industriegebiet in Mülheim-Kärlich war ein doppelter Erfolg - die Klosterschwestern waren vom Essen begeistert und auf Instagram wurde das Video in einer Nacht Millionen Mal aufgerufen.

Eine jüngere Schwester filmt die 92-jährige Irmingard, als diese beherzt in den Fladen beißt. "Wie war dein erster Döner?", fragt sie und bekommt die Antwort: "Ich bin ganz begeistert."

Anscheinend schmeckt es der betagten Ordensfrau so gut, dass sie sich gleich viel jünger fühlt: 82 Jahre sei sie alt und habe das noch nie gegessen, erzählt sie in Video, bis die Mitschwester sie erinnert: "Du bist 92."

In einem anderen Video berichtet das in den sozialen Medien sehr aktive Dominikanerinnen-Kloster, wie es zu dem Ausflug kam. Das Kloster habe einen Wallfahrtstag nach Trier unternommen.

Am Abend wollte man noch einkehren. Weil einige Schwestern nicht mehr gut zu Fuß seien, habe man beschlossen, in ein Gewerbegebiet zu fahren, wo man besser parken kann.