Allein der Anblick schmerzt: Fuß im Freizeitpark extrem überdehnt!

Der Fuß der Freizeitparkbesucherin wurde extrem gedehnt. © Screenshot/TikTok/@pippasutherland

Die 22-jährige Pippa Sutherland veröffentlichte ein Video ihres schmerzhaften Besuchs auf TikTok.

Zu sehen ist, wie sie zusammen mit einer Freundin in einer Achterbahn namens "Slingshot" sitzt.

Als ihre Kabine am Ende der Fahrt langsam nach vorne schwingt, um in die Ausgangsposition zu gelangen, gerät der Fuß der 22-Jährigen in eine denkbar schlechte Position.

Zwischen Gondel und Metall wird der Fuß extrem stark nach innen gedehnt. Allein der Anblick sieht äußerst schmerzhaft aus. Auch Sutherland schreit mehrfach auf.

Kurz darauf veröffentlichte die junge Frau ein weiteres Video aus dem Krankenhaus. Ihr Fuß sei glücklicherweise "nur" verstaucht.