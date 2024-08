Betrunkener klettert Laterne hoch, doch er will niemandem etwas beweisen: "Was für eine Legende"

Ein betrunkener Mann ist im schottischen Glasgow eine Laterne empor geklettert, um einer Möwe in Gefangenschaft zu helfen. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/courteneyriches1

TikTok-Nutzerin Courtney teilte das Video samt heldenhafter Musik Mitte Juli auf ihrem Account "courteneyriches1". Der Titel des Clips lässt schließen, dass sich der Vorfall eines Abends in der Sauchiehall Street, einer Haupteinkaufsstraße im Zentrum der Hafenstadt, zugetragen hat.

Im Video ist ein Mann im weißen Shirt zu sehen, der eine ungewöhnlich geformte Laterne hinauf steigt - völlig ohne Absicherung.

Das macht er jedoch nicht, um seinen betrunkenen Freunden etwas zu beweisen. Eine Möwe hat sich in der Metallkonstruktion verheddert und schafft es nicht mehr von allein, sich zu befreien! Oben angekommen hilft er dem Tier aus seinem Elend, sodass es wieder in die Nacht flattern konnte. Danach hangelt er sich wieder nach unten.

Viele feierten ihn in den Nutzerkommentaren dafür. "Was für eine Legende" oder "Die Gesundheit und Sicherheit in mir schreit, aber was für ein Champion", hieß es.