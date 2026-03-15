Dafür hat der Oscar-Preisträger Zeit: Russell Crowe zeigt Tick-Tack auf TikTok
Hollywood - Kaum zu glauben, aber wahr: Russell Crowe (61) mischt plötzlich auf TikTok mit! Der Hollywood-Star betreibt dort heimlich einen Account namens "IGP" - kurz für "Indoor Garden Party", die Band, in der Crowe als Sänger auftritt und mit der er regelmäßig auf Tour geht. Statt Hollywood-Glamour gibt’s dort überraschend bodenständigen Content.
Der "Gladiator"-Star zeigt zum Beispiel ganz entspannt seine Uhrensammlung, plaudert über Musik oder postet spontane Clips aus seinem Alltag. Fans feiern den lässigen Stil des Oscar-Preisträgers - viele sprechen begeistert von charmantem "Boomer-Opi-Content".
Das Beste: Crowe ist auf der Plattform sogar selbst aktiv und antwortet seinen Followern persönlich. So fragte die TikTokerin "bellipopelly" in den Kommentaren, ob seine Band vielleicht auch einmal nach Deutschland kommen könnte. Crowes Antwort machte Hoffnung: "Wir würden das liebend gern. Wir wollen 2027 wieder auf Tour gehen. Sag Deinem lokalen Promoter Bescheid, man kann uns über unsere Website kontaktieren."
Musik begleitet Crowe übrigens schon seit Jahrzehnten. Lange bevor er mit "Gladiator" zum Oscar-Star wurde, stand der Neuseeländer bereits als Sänger auf der Bühne.
In den 90er-Jahren spielte er in der Rockband "30 Odd Foot of Grunts". Die heutige Formation Indoor Garden Party entstand später aus diesem Musikprojekt.
Crowe-Film "Nürnberg" kommt im Mai in die Kinos
Neben TikTok und Musik bleibt Crowe natürlich auch als Schauspieler gefragt. In seinem neuen Film "Nürnberg" steht der Oscar-Preisträger erneut vor der Kamera.
Der Historienfilm dreht sich um die berühmten Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg. Crowe übernimmt darin eine zentrale Rolle und steht unter anderem neben Rami Malek (44) vor der Kamera.
Das Projekt erzählt von den historischen Gerichtsverfahren gegen führende Vertreter des NS-Regimes – ein Stoff, der Hollywood schon lange fasziniert.
Der Film erscheint am 7. Mai in den deutschen Kinos. Während Crowe also auf TikTok locker aus seinem Alltag plaudert, arbeitet der Oscar-Preisträger parallel weiter an großen Filmprojekten.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/AAP, Screenshot/TikTok/igp366