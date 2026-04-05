Unwissend schwanger: Frau (19) bekommt Baby während eines Toilettengangs

Coventry (Vereinigtes Königreich) - Manche Schwangerschaften beginnen mit einem Kontrollbesuch beim Gynäkologen, doch die Geschichte von Mia Louise Bruce (22) aus der Großstadt Coventry ist eine etwas andere. Ohne zu wissen, dass sie ein Kind in sich trägt, brachte die Britin ihre Tochter (3) auf einer Toilette zur Welt .

Mia Louise Bruce (22) aus Großbritannien brachte ihre Tochter (3) auf einen etwas anderen Weg zur Welt. © Fotomontage/Screenshot/TikTok/mialbruce

Mia war gerade einmal 19 Jahre alt, als sie plötzlich starke Schmerzen in ihrem Unterleib verspürte. Die 22-Jährige ging zunächst von einer frühzeitigen Periode oder Verstopfung aus, erklärte sie in einem TikTok-Video. Dass ein Gang auf die Toilette ihr komplettes Leben verändern würde, damit hätte sie niemals gerechnet.

Rückblickend sei dieser einschneidende Moment für die Britin unglaublich gewesen. Sie hatte weder einen Babybauch noch eine ausbleibende Periode.

Auch habe sie regelmäßig die Pille genommen. Im Zuge einer Nierenbeckenentzündung sowie einer späteren Covid-19-Infektion begab sich die 22-Jährige in ärztliche Behandlung.

Während ihrer starken Beschwerden habe die unwissend Schwangere vor allem an Magenproblemen gelitten. Infolgedessen machte sich Mia keine Gedanken darüber, ob sie schwanger sein könnte oder nicht. Die zuständigen Ärzte suchten stattdessen nach anderen Ursachen.

Sie sei auf Unverträglichkeiten, Allergien und Eisenmangel getestet worden. Eine Schwangerschaft kam für die Mediziner nie infrage. Wieder zu Hause angekommen, begann ihr ganz normaler Alltag - nur mit extremen Schmerzen.

"Ich dachte, meine Periode fängt an, aber es wurde immer schlimmer", betonte sie. Besonders einprägend für die damals 19-Jährige sei eine ganz bestimmte Situation gewesen: "Ich hatte solche Schmerzen, ich konnte nicht mal mehr meinen Kopf heben."