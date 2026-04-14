Neuer Internet-Wahnsinn: TikToker essen plötzlich Mini-Blumentöpfe
USA - Was bitte geht da gerade im Internet ab? Auf TikTok sorgt ein neuer Trend für Kopfschütteln: Nutzer essen kleine Tontöpfe, in denen normalerweise Pflanzen stehen.
Die Videos zeigen, wie winzige Tongefäße mit Limettensaft beträufelt, mit Tajín (ein mexikanisches Gewürz aus Chili, Limette und Salz) bestreut und anschließend einfach weggeknuspert werden.
Ausgelöst wurde der Hype von der TikTokerin Janeth Herrera, die während ihrer Schwangerschaft plötzlich Heißhunger auf Erde entwickelte, wie die New York Post berichtet.
Kurzerhand entdeckte sie Mini-Blumentöpfe als Snack. Ihre Clips gingen viral, und schon wollten es andere nachmachen.
Im Netz gehen die Meinungen weit auseinander. Während einige User schreiben, sie würden es "gern mal ausprobieren", reagieren andere nur noch fassungslos: "Früher haben wir die für Blumen benutzt!"
Der Mix aus Ekel, Neugier und Sensationslust trieb den Trend weiter an.
Was steckt dahinter?
Psychiaterin Dr. Alison Hermann vermutet das sogenannte Pica-Syndrom – ein Verlangen nach Dingen, die eigentlich keine Nahrung sind, wie Erde oder Kreide.
Das tritt besonders häufig in der Schwangerschaft auf und kann mit Nährstoffmangel zusammenhängen, etwa bei Eisen, wie Amy Shapiro, staatlich anerkannte Diätassistentin und Ernährungswissenschaftlerin, erklärte.
So kurios der Trend wirkt, so ernst sind die möglichen Folgen. Ärzte warnen davor, dass Ton Schadstoffe wie Schwermetalle enthalten kann. Außerdem ist das Material schwer verdaulich und kann sich im Magen-Darm-Trakt festsetzen.
Im schlimmsten Fall drohen Verstopfungen oder sogar gefährliche Blockaden. Ganz zu schweigen von möglichen Zahnschäden – schließlich beißt man hier auf Keramik.
Titelfoto: Montage: Screenshot/TikTok/laevelyn__, Screenshot/TikTok/jannherr