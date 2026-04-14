Neuer Internet-Wahnsinn: TikToker essen plötzlich Mini-Blumentöpfe

USA - Was bitte geht da gerade im Internet ab? Auf TikTok sorgt ein neuer Trend für Kopfschütteln: Nutzer essen kleine Tontöpfe, in denen normalerweise Pflanzen stehen.

Was wie ein harmloser Snack aussieht, kann laut Ärzten gefährlich sein. © Montage: Screenshot/TikTok/laevelyn__, Screenshot/TikTok/jannherr

Die Videos zeigen, wie winzige Tongefäße mit Limettensaft beträufelt, mit Tajín (ein mexikanisches Gewürz aus Chili, Limette und Salz) bestreut und anschließend einfach weggeknuspert werden.

Ausgelöst wurde der Hype von der TikTokerin Janeth Herrera, die während ihrer Schwangerschaft plötzlich Heißhunger auf Erde entwickelte, wie die New York Post berichtet.

Kurzerhand entdeckte sie Mini-Blumentöpfe als Snack. Ihre Clips gingen viral, und schon wollten es andere nachmachen.

Im Netz gehen die Meinungen weit auseinander. Während einige User schreiben, sie würden es "gern mal ausprobieren", reagieren andere nur noch fassungslos: "Früher haben wir die für Blumen benutzt!"

Der Mix aus Ekel, Neugier und Sensationslust trieb den Trend weiter an.