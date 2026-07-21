Jetski-Aktion sorgt für Aufsehen: Polizei ermittelt gegen deutschen Influencer

Zadar (Kroatien) - Ein deutscher Influencer (33) sorgt mit einer spektakulären Jetski-Aktion in Kroatien für Aufsehen - jetzt ermitteln die Behörden gegen ihn.

In einem veröffentlichten Video ist Kevin zu sehen, wie er mit seinem Jetski unter mehreren Fähr-Katamaranen hindurchfährt. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/kevinneubeckk

Wie die kroatische Tageszeitung Index berichtet, fuhr Kevin Neubeck mit seinem Jetski im Hafen von Zadar unter mehreren Fähr-Katamaranen hindurch.

Die ungewöhnliche Fahrt filmte Neubeck und veröffentlichte das Video anschließend in den sozialen Netzwerken. Zu dem Clip schrieb er: "Müssen wir mit einer Geldstrafe rechnen?"

Was für den Influencer offenbar als eindrucksvolle Aktion gedacht war, stieß bei den zuständigen Behörden auf wenig Verständnis.

Die Polizei und die Hafenbehörde prüfen nun, ob der 33-Jährige mit seiner Fahrt gegen geltende Vorschriften des Seefahrtsrechts verstoßen hat.