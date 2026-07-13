30 Minuten im strömenden Regen: Floristin rettet Hochzeit mit ihrem mutigen Einsatz

New York (USA) - Die eigene Hochzeit ist der schönste Tag im Leben - egal, welches Wetter herrscht. Doch bei viel Regen und Sturm kann das ein oder andere durcheinandergeraten. Genau das passierte bei der Vermählung von Hannah und William. Ihre Floristin opferte sich selbst, um die Dekoration perfekt zu halten!

Bei der Trauung von Hannah und William legte sich Floristin Lexee Goertzen (34) 30 Minuten lang in den strömenden Regen, um die Deko zu retten. © Screenshot/TikTok/themaineventbykelly

Im vergangenen Monat gaben sich die beiden das Jawort, als sie während der Trauung im US-Bundesstaat New York von starkem Regen überrascht wurden.

Da die Zeremonie unter freiem Himmel stattfand, war das plötzliche schlechte Wetter eine große Herausforderung. Die Gäste konnten zwar zu Regenschirmen greifen, doch die Dekorationen waren den schwierigen Bedingungen ausgesetzt.

Eine riesige Blumeninstallation zerbrach laut People in zwei Teile und da keine Zeit für eine Reparatur blieb, musste eine andere Lösung her.

Floristin Lexee Goertzen (34) blieb nichts anderes übrig, als sich im strömenden Regen hinter die Blütendekoration zu legen und diese ganze 30! Minuten lang festzuhalten!

"Ohne zu zögern, rannte ich den Hügel hinunter zur Trauung, während die Gäste darauf konzentriert waren, den Einzug der Hochzeitsgesellschaft zu verfolgen. Zum Glück war die Installation groß genug, sodass ich wusste, dass ich mich dahinter verstecken konnte. Also legte ich mich einfach hin", erinnerte sich die 34-Jährige.

Während der gesamten Zeremonie blieb Goertzen auf dem Boden liegen und hielt die Dekoration aufrecht, während der Regen weiter niederprasselte. Nach der Trauung war die Floristin völlig durchnässt.

Sie erzählte: "Mein Ohr lief mit Regenwasser voll, deshalb habe ich alles ziemlich gedämpft gehört. Trotzdem war es wunderschön. Irgendwann sah ich den Onkel der Braut um die Ecke, und er zeigte mir einen Daumen nach oben - das war unglaublich süß."