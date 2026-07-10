Viele durchgefallen! Schülerin rechnet in Abi-Rede mit Lehrern ab: "F***t euch"

Hagenow - Abrechnung statt Lobeshymne: Bei einer Abschlussfeier am Robert-Stock-Gymnasium in Hagenow ( Mecklenburg-Vorpommern ) teilte eine Abi-Rednerin ordentlich gegen ihre Lehrer und die Schule aus.

34 Prozent der Oberstufe haben ihr Abitur am Robert-Stock-Gymnasium nicht bestanden. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Die diesjährigen Abiturprüfungen fielen laut der Rednerin deutlich schlechter aus als erwartet: 17 Personen haben ihr Abitur nicht bestanden. Insgesamt seien 52 Schüler und Schülerinnen im Abschluss-Jahrgang 2026 gewesen - das mache eine Durchfallquote von 34 Prozent.

Bei dem Ergebnis kämen natürlich ein paar Fragen auf: "Sind wir wirklich alle zu blöd gewesen? Haben wir nicht gelernt?", fragte die Schülerin, die selbst durchgefallen ist.

Was darauf folgte, war eine Abrechnung mit der Schule, ihren Lehrern und den Vorbereitungen auf die Abiturprüfungen. "Vielleicht sollte die Schule mal reflektieren, was hier schiefgelaufen sein könnte", erklärte die Schülerin.

Ihrer Meinung nach würden einige Lehrer ihre Traumata aus der Schulzeit an den Schülern auslassen, anstatt zur Therapie zu gehen.