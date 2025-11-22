Er wusste von nichts: Mann sieht sein eigenes Bild im Schaufenster - dann wird es noch verrückter

New York (USA) - Was war hier nur los? Als Justin Starling kürzlich eine Nachricht auf seinem Handy erhielt, konnte er seinen Augen kaum trauen.

Justin Starling hing plötzlich in einem Schaufenster. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/justusraps (2)

So hatte ihm jemand geschrieben, dass Starlings Bild im Schaufenster eines Schuhladen der Marke "Skechers" hängen würde.

Der junge Mann konnte kaum glauben, was er da las und machte sich sofort auf den Weg. Als er bei dem Geschäft ankam, fielen ihm fast die Augen aus dem Kopf: Tatsächlich hing dort ein Foto von seinem Instagram-Account, das er vor vier Jahren gepostet hatte.

"Ich habe dem nicht zugestimmt", schimpfte er seither in einem Video, das er auf TikTok veröffentlicht hat. Nicht nur hatte er das nicht genehmigt - er war auch überhaupt nicht erst gefragt worden.

Und als wäre das nicht schon merkwürdig genug: Während er auf dem Bild im Schaufenster ein paar braune Skechers-Sneakers trägt, sieht das Originalbild ganz anders aus: darauf hat er ein paar weiße Turnschuhe an den Füßen.

"Dürfen die das?", fragte Starling seine Follower ratlos. "Ist das überhaupt legal?"

Die Zuschauer des Videos waren sich schnell einig: Nein, das ist es definitiv nicht! Starling solle sich unbedingt einen Anwalt suchen, um gegen die Werbung vorzugehen.