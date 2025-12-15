Kleiner Junge weint, weil Papa zur Arbeit los ist: Was er dann tut, bricht Mutter das Herz
Washington (USA) - Abschied fällt schwer, vor allem, wenn man erst ein Jahr alt ist - und die Welt dann quasi zusammenbricht. Nash (1) aus Washington ist definitiv ein Papa-Sohn. Entsprechend tränenreich fallen seine Reaktionen aus, wenn Vater Rusty mal wieder zur Arbeit geht. Doch was der kleine Junge diese Woche nach dem Abschied gemacht hat, brach nicht nur seiner Mutter, sondern auch vielen TikTok-Usern das Herz.
In dem entsprechenden Video steht der süße Fratz mit roten Wangen, an denen noch ein Tränchen hängt, in der Wohnung - und blickt nach unten. Im Untertitel wird erklärt, was er in dem Moment tut: Er schaut sich Videos, die seinen Papa zeigen, wieder und wieder auf dem Handy an.
Auf TikTok erreicht die bittersüße Aufnahme seit Anfang der Woche bereits mehr als eine Million Klicks. In der Kommentarspalte melden sich unterdessen mehrere Väter, die von ähnlichen Erfahrungen berichten.
"Ich schätze ihre Bindung sehr und nehme es ihm nie übel, dass er seinen Vater bevorzugt", sagte Kyli Wilson (33) jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Es ist zwar etwas herzzerreißend, ihn traurig zu sehen. Aber es ist auch etwas ganz Wertvolles, das mitzuerleben", fügte die dreifache Mutter hinzu.
Sie selbst habe aber ganz andere Erfahrungen in ihrer Kindheit erlebt als ihre Kids - sehr viel traurigere.
Virales TikTok-Video zeigt herzzerreißende Szene mit dem kleinen Nash
Sie sei aufgrund unglücklicher Umstände getrennt von ihrem Vater aufgewachsen, erklärte Wilson dem US-Magazin: "Deshalb ist es so besonders, die Beziehung meiner Kinder zu ihrem Vater zu sehen."
Nash spreche noch nicht viel, aber ein Wort wiederhole er ständig, sagte die 33-Jährige: "Dada (...) Dada fällt den ganzen Tag, weil man merkt, dass er an ihn denkt und ihn vermisst."
Wenn ihr Mann Rusty nach Hause komme, rufe Nash immer "hoch, hoch". "Er nimmt ihn dann hoch und lässt ihn den Rest des Abends meist nicht mehr los", erzählte sie. Was auch immer Rusty zu Hause erledigen müsse, er tue es mit dem Nash auf dem Arm.
Unterdessen ist die Resonanz auf das Video für die TikTokerin überraschend positiv ausgefallen - hatte sie sich doch eigentlich auf die übliche Unfreundlichkeit in den sozialen Medien vorbereitet.
"Es war auch wirklich schön zu sehen, wie viele Väter sich in den Kommentaren gemeldet haben", sagte Wilson abschließend über die fast durchweg positiven Kommentare.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/ky__roz