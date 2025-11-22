Frau findet schicke Schuhe: Als sie den Preis sieht, fallen ihr fast die Augen aus dem Kopf

Savannah (Georgia/USA) - Was für ein Fund! Eine junge Frau konnte ihren Augen kaum trauen, als sie ein ganz besonderes Paar Schuhe in einem Secondhand-Laden entdeckte.

In dem Secondhand-Laden entdeckte Savannah ein Paar Jimmy Choos. © TikTok/Screenshot/savinsavga

Savannah (24) war gerade in dem An- und Verkauf "2W" unterwegs, als sie ein weißes Paar Pumps mit einer riesigen Schleife entdeckte, das sofort ihre Aufmerksamkeit erregte.

Nicht nur gefielen ihr die Schuhe optisch wirklich gut - auch bemerkte Savannah sofort den Schriftzug darin. Darauf stand nämlich der Markenname geschrieben: Jimmy Choo.

Die 24-Jährige konnte nicht anders, als entsetzt den Kopf zu schütteln. Dieses Paar wurde hier für gerade einmal fünf US-Dollar verkauft. Umgerechnet sind das etwa 4,30 Euro.

Und das, obwohl Schuhe dieser Marke im Original gern mal mehr als 800 Euro kosten können.

Kurzerhand machte die junge Frau ein Video von ihrem Fund und teilte ihn auf TikTok, wo der Clip bereits mehr als 500.000 Mal angesehen wurde.