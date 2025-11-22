Frau findet schicke Schuhe: Als sie den Preis sieht, fallen ihr fast die Augen aus dem Kopf
Savannah (Georgia/USA) - Was für ein Fund! Eine junge Frau konnte ihren Augen kaum trauen, als sie ein ganz besonderes Paar Schuhe in einem Secondhand-Laden entdeckte.
Savannah (24) war gerade in dem An- und Verkauf "2W" unterwegs, als sie ein weißes Paar Pumps mit einer riesigen Schleife entdeckte, das sofort ihre Aufmerksamkeit erregte.
Nicht nur gefielen ihr die Schuhe optisch wirklich gut - auch bemerkte Savannah sofort den Schriftzug darin. Darauf stand nämlich der Markenname geschrieben: Jimmy Choo.
Die 24-Jährige konnte nicht anders, als entsetzt den Kopf zu schütteln. Dieses Paar wurde hier für gerade einmal fünf US-Dollar verkauft. Umgerechnet sind das etwa 4,30 Euro.
Und das, obwohl Schuhe dieser Marke im Original gern mal mehr als 800 Euro kosten können.
Kurzerhand machte die junge Frau ein Video von ihrem Fund und teilte ihn auf TikTok, wo der Clip bereits mehr als 500.000 Mal angesehen wurde.
Auf TikTok ging der Schuh-Clip schnell viral
Savannah schlägt sofort zu
Doch nicht nur der Preis machte diesen Fund so besonders für Savannah. Wie die junge Frau in einem Interview mit Newsweek berichtete, waren die Pumps auch noch in ihrer Größe - und das, obwohl sie sonst so gut wie nie Schuhe findet, die ihr passen.
"Ich habe mich gerade noch darüber beschwert, dass es nirgendwo hübsche Schuhe für mich gibt, weil meine Füße so klein sind. Ich habe die Schuhgröße 35/36, daher ist es immer sehr, sehr schwer, passende Schuhe zu finden."
Kaum hatte sie ihre Schimpftirade jedoch beendet, fiel ihr Blick dann auf die Jimmy Choos. "Da habe ich sie gesehen. Ich war völlig geschockt, weil mir so etwas noch nie passiert ist."
Zwar trägt Savannah normalerweise keine Absätze - und hat auch keine Ahnung, wann genau sie dieses schicke Paar jemals ausführen soll. Dennoch entschied sie sich kurzerhand dazu, zuzuschlagen.
"Natürlich habe ich sie gekauft", erklärte sie stolz.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/savinsavga (2)