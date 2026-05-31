Erdbeer-Drive-in sorgt für TikTok-Hype und jede Menge Stau

Salzbergen (Emsland) - Rote Früchte statt Pommes oder Burger: Ein ungewöhnlicher Drive-in sorgt in Niedersachsen nahe der A30 seit Kurzem regelmäßig für lange Autoschlangen.

Auf dem Gut Holsterfeld in Salzbergen in Niedersachsen können ab sofort Erdbeeren in unzähligen Varianten probiert werden. © Fotomontage/David-Wolfgang Ebener/dpa

Dort verkauft ein Erdbeerhof frische Erdbeeren, Milchshakes, Spaghettieis oder mit Schokolade überzogene Früchte aus einem Verkaufsstand direkt am Auto.

Kunden bestellen zuvor aus ihrem Wagen heraus an einem Terminal. Dafür nehmen manche Menschen teils lange Anreisen und Schlangestehen in Kauf.

Nina und Mia sind etwa 80 Kilometer mit dem Auto aus Gelsenkirchen bis in das südliche Emsland gefahren. "Das ist mal etwas Außergewöhnliches im Drive-in", sagt Mia.

An herkömmlichen Erdbeerständen gebe es sonst keine Schokoladen-Erdbeeren oder Spaghettieis, ergänzt Nina. Der Erdbeer-Drive-in liegt nahe der Autobahnabfahrt Rheine-Nord an der A30.