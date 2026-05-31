Erdbeer-Drive-in sorgt für TikTok-Hype und jede Menge Stau

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Rote Früchte statt Pommes oder Burger: Ein ungewöhnlicher Drive-in sorgt in Niedersachsen nahe der A30 seit Kurzem regelmäßig für lange Autoschlangen.

Von Lennart Stock

Salzbergen (Emsland) - Rote Früchte statt Pommes oder Burger: Ein ungewöhnlicher Drive-in sorgt in Niedersachsen nahe der A30 seit Kurzem regelmäßig für lange Autoschlangen.

Auf dem Gut Holsterfeld in Salzbergen in Niedersachsen können ab sofort Erdbeeren in unzähligen Varianten probiert werden.
Auf dem Gut Holsterfeld in Salzbergen in Niedersachsen können ab sofort Erdbeeren in unzähligen Varianten probiert werden.  © Fotomontage/David-Wolfgang Ebener/dpa

Dort verkauft ein Erdbeerhof frische Erdbeeren, Milchshakes, Spaghettieis oder mit Schokolade überzogene Früchte aus einem Verkaufsstand direkt am Auto.

Kunden bestellen zuvor aus ihrem Wagen heraus an einem Terminal. Dafür nehmen manche Menschen teils lange Anreisen und Schlangestehen in Kauf. 

Nina und Mia sind etwa 80 Kilometer mit dem Auto aus Gelsenkirchen bis in das südliche Emsland gefahren. "Das ist mal etwas Außergewöhnliches im Drive-in", sagt Mia.

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An herkömmlichen Erdbeerständen gebe es sonst keine Schokoladen-Erdbeeren oder Spaghettieis, ergänzt Nina. Der Erdbeer-Drive-in liegt nahe der Autobahnabfahrt Rheine-Nord an der A30.

An Drive-in-Schaltern erwartet die Besucher eine große Auswahl an fruchtigen Highlights.
An Drive-in-Schaltern erwartet die Besucher eine große Auswahl an fruchtigen Highlights.  © David-Wolfgang Ebener/dpa
Luisa Krone verkauft am Erdbeer-Drive-in neben frischen Erdbeeren auch Softeis-Kreationen, Milchshakes und Slushies an Autofahrer.
Luisa Krone verkauft am Erdbeer-Drive-in neben frischen Erdbeeren auch Softeis-Kreationen, Milchshakes und Slushies an Autofahrer.  © David-Wolfgang Ebener/dpa

Die Idee des ausgefallenen Konzepts entstand bereits vergangenes Jahr

Die Besucher des Gutes mussten einige Minuten warten, bis sie schließlich bestellen konnten.
Die Besucher des Gutes mussten einige Minuten warten, bis sie schließlich bestellen konnten.  © Fotomontage/David-Wolfgang Ebener/dpa

Die Idee für den ungewöhnlichen Verkaufsstand kam Silvan Schulze-Weddige, dem Betriebsleiter des Spargel- und Erdbeerhofes Gut Holsterfeld, bei einem Besuch im Nachbarland.

"Im letzten Jahr haben wir uns überlegt, dass wir einen Erdbeer-Drive-in bei uns eröffnen wollen, und wir kamen auf die Idee, weil wir uns das bei holländischen Kollegen angeguckt haben." 

Erst habe er in seinem Betrieb Überzeugungsarbeit für das Konzept leisten müssen. "Aber wie man jetzt sieht, war der Riecher richtig."

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Besonders am Anfang sei der Andrang enorm gewesen. Viele Autofahrer würden in der Drive-in-Schlange Videos machen und darüber auf Social Media posten. "Das Ganze ging am ersten Tag viral auf Tiktok", sagt Schulze-Weddige.

Titelfoto: Fotomontage/David-Wolfgang Ebener/dpa

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