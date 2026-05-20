Mann will seine schwangere Frau aufmuntern: Was dann passiert, lässt schmunzeln
New England (USA) - Dass eine Schwangerschaft für Paare nicht immer einfach ist, bekam Ethan Lapierre (36) am eigenen Leib zu spüren: Mit dem Beginn des dritten Trimesters war seine Frau Sarah immer häufiger niedergeschlagen. Um dem Ganzen endlich ein Ende zu setzen, überlegte sich der US-Amerikaner etwas ganz Besonderes – er dichtete ihr einen ganz persönlichen Song.
Das in New England (USA) lebende Paar hatte in den vergangenen Jahren bereits zwei Kinder zur Welt gebracht. Man könnte also meinen, dass Sarah und Ethan eine dritte Schwangerschaft wie eingespielte Profis meistern würden – falsch gedacht.
Über mehrere Wochen litt die werdende Mutter unter extremen Stimmungsschwankungen. Um ihr ein kleines Lächeln auf die Lippen zu zaubern, überlegte sich der zweifache Vater eine ganz besondere Überraschung.
Er kreierte aus den SMS seiner Frau einen mitreißenden Song und stellte ihre Reaktion auf TikTok. Bereits die erste Strophe des Liedes lässt die Blondine schmunzeln: "Ich fühle mich todkrank, ich bin so müde und habe Kopfschmerzen, und ich glaube, ich habe Hunger, aber ich kann nichts essen."
Während des Liedes wippt der 36-Jährige zustimmend auf und ab, bevor er schließlich in Gelächter ausbricht. Der Song macht vor allem ihre gesundheitlichen Probleme während der Schwangerschaft deutlich.
"Ich sterbe. Mein Mund ist so eklig und mein Rücken bringt mich um. Ich habe keinen Hunger, aber ich weiß nicht, was ich tun soll", beklagt sie in einer weiteren Textnachricht.
Begeisterung auf TikTok: Song erreicht über zwölf Millionen Menschen
"Ich habe den Trend gesehen, die SMS meines Partners in ein Lied zu verwandeln, und dachte, es wäre lustig, das Gleiche mit den SMS meiner schwangeren Frau zu machen", beichtete der 36-Jährige gegenüber PEOPLE.
Zunächst hatte Ethan überhaupt nicht geplant, das tränenreiche Video auf Social Media zu posten. "Aber als ich es ihr zeigte, lachte sie so laut und sagte: 'Das musst du posten'", erklärte er.
Besonders wichtig war ihm, einen "echten" Song zu erschaffen – inklusive Strophen, Refrain und einer einprägsamen Melodie. Kaum hatte der 36-Jährige sein musikalisches Werk vollendet, konnte er es kaum erwarten, den emotionalen Song seiner Frau vorzuspielen.
"Wie gesagt, ich wollte sie einfach nur zum Lachen bringen, weil das dritte Trimester ihrer dritten Schwangerschaft ziemlich anstrengend war", fügte Ethan hinzu.
Doch nicht nur Sarah war von dem Song mehr als begeistert. Auf TikTok erreichte der fast zweiminütige Clip über zwölf Millionen Menschen. "Das ist ein Meisterwerk", kommentierte ein Nutzer unter dem Video.
Titelfoto: Fotomontage/Facebook/Screenshot/Sarah Lapierre