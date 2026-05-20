Mann will seine schwangere Frau aufmuntern: Was dann passiert, lässt schmunzeln

New England (USA) - Dass eine Schwangerschaft für Paare nicht immer einfach ist, bekam Ethan Lapierre (36) am eigenen Leib zu spüren: Mit dem Beginn des dritten Trimesters war seine Frau Sarah immer häufiger niedergeschlagen. Um dem Ganzen endlich ein Ende zu setzen, überlegte sich der US -Amerikaner etwas ganz Besonderes – er dichtete ihr einen ganz persönlichen Song.

Der US-Amerikaner Ethan Lapierre (36) kreierte für seine Frau Sarah einen ganz außergewöhnlichen Song. © Fotomontage/Facebook/Screenshot/Sarah Lapierre

Das in New England (USA) lebende Paar hatte in den vergangenen Jahren bereits zwei Kinder zur Welt gebracht. Man könnte also meinen, dass Sarah und Ethan eine dritte Schwangerschaft wie eingespielte Profis meistern würden – falsch gedacht.

Über mehrere Wochen litt die werdende Mutter unter extremen Stimmungsschwankungen. Um ihr ein kleines Lächeln auf die Lippen zu zaubern, überlegte sich der zweifache Vater eine ganz besondere Überraschung.

Er kreierte aus den SMS seiner Frau einen mitreißenden Song und stellte ihre Reaktion auf TikTok. Bereits die erste Strophe des Liedes lässt die Blondine schmunzeln: "Ich fühle mich todkrank, ich bin so müde und habe Kopfschmerzen, und ich glaube, ich habe Hunger, aber ich kann nichts essen."

Während des Liedes wippt der 36-Jährige zustimmend auf und ab, bevor er schließlich in Gelächter ausbricht. Der Song macht vor allem ihre gesundheitlichen Probleme während der Schwangerschaft deutlich.

"Ich sterbe. Mein Mund ist so eklig und mein Rücken bringt mich um. Ich habe keinen Hunger, aber ich weiß nicht, was ich tun soll", beklagt sie in einer weiteren Textnachricht.