Tochter schaut TikTok-Videos im Urlaub - Familie soll fast 50.000 Euro zahlen

Marokko/Großbritannien - Dieser Urlaub endete für eine Familie aus Großbritannien mit einer saftigen Überraschung. Weil ihre Tochter viel auf TikTok unterwegs war, wurden die Eltern zur Kasse gebeten.

Im Urlaub kann das Surfen im Internet unter Umständen schnell teuer werden. (Symbolbild) © 123RF/pablovivaracho

Als der Familienvater die mehr als happige Rechnung von seinem Mobilfunkanbieter sah, traute er seinen Augen kaum: 42.000 Pfund (circa 48.000 Euro) sollte der Brite für seine Handynutzung während des Familienurlaubs in Marrakesch (Marokko) blechen.

Verursacherin der Kosten: seine jugendliche Tochter, die ihre freie Zeit während der Reise offenbar zu großen Teilen auf TikTok verbracht hatte.

Wie die Daily Mail berichtet, war die Teenagerin insgesamt gut acht Stunden auf der Social-Media-Plattform unterwegs, um sich Videos anzuschauen. Pro Stunde habe der Telefonanbieter ihrem Vater daher rund 5000 Pfund (circa 5700 Euro) in Rechnung gestellt.

Grund für die unerwartete Kostenexplosion: Bei Abschluss seines Geschäftstarifs für seinen kleinen Gardinenbetrieb hatte der Familienvater einen entscheidenden Punkt übersehen.

Sein Vertrag enthielt eine Klausel, die unbegrenztes Datenroaming außerhalb Europas - ohne Kostenlimit - erlaubte.