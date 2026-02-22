TikTokerin will Video im Badezimmer drehen: Was dann passiert, sorgt für Lacher

USA - Eine Frau wollte vor dem Boarding ihres Fluges eigentlich nur ein schnelles TikTok -Video drehen, doch ihr Handy hatte einen anderen Flug im Sinn - direkt ins Klo!

Brianna Morales musste eigentlich schnell ihren Flug erreichen, doch dann passierte der Toiletten-Unfall. © Screenshot/TikTok/briannamoralesx

Die Influencerin Brianna Morales erzählte am Freitag gegenüber People, wie es zu dem kuriosen Clip gekommen war.

Eigentlich hatte sie nicht viel Zeit und musste ihren Flug erreichen - sie hatte eine arbeitsintensive und stressige Reise vor sich.

Brianna erklärte: "Ich war tatsächlich auf dem Weg nach L.A., um Promis für die Golden Globes zu interviewen. [...] Ich hatte buchstäblich keine Zeit, aber ich bekam gerade eine Panikattacke und versuchte, für einen Moment einfach albern und spielerisch zu sein, weil es so lange nur Arbeit, Arbeit, Arbeit war."

Zudem wollte sie noch ein bisschen Zeit totschlagen, da sie die langen Wartezeiten beim Boarding hasse. Deshalb führte ihr Weg direkt zur Toilette. Dort angekommen stellte sie ihr Handy auf und begann spontan zu tanzen.

Kurz nach dem Start des Videos machte ihr Handy jedoch einen Absturz direkt in die Toilette - schnell griff Brianna danach und beendete das Video. Anfangs war sie noch geschockt, mittlerweile konnte sie jedoch über den Vorfall lachen.