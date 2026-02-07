Influencerin (12) protzt mit Luxus-Geburtstag: Fans müssen für teure Tickets zahlen

Liverpool (England) - Für eine Geburtstagsparty Eintrittskarten verlangen? Ja, das gibt es und genau das sorgt derzeit auf Social Media für zahlreiche hitzige Debatten. Auslöser des Ganzen war die opulente Sause einer jungen TikTokerin.

Die Influencerin Lacey (12) ließ es sich nicht nehmen, mit einem teuren Luxus-Schlitten vorzufahren. © Fotomontage/Screenshots/TikTok/lacey.m.xxx

Lacey (12), online bekannt unter dem User-Namen lacey.m.xxx, feierte am Wochenende im ganz großen Stil. Für das Event mietete sich das Mädchen den BOXPARK im Zentrum von Liverpool.

Die Kosten für die Miete der Location, die Street-Food-Halle, Bars und Veranstaltungsfläche umfasst, kann für eine einzige Stunde gut und gerne mehr als 1000 Britische Pfund (rund 1150 Euro) betragen.

Wie The Mirror berichtete, sei die pompöse Veranstaltung mit Live-DJ, Bühnen-Tänzern und einem abgetrennten VIP-Bereich, in dem sich das Geburtstagskind größtenteils aufhielt, aufwendig inszeniert gewesen. Zum BOXPARK ließ sich Lacey standesgemäß mit einer Luxus-Karosse kutschieren.

Auf ihrem TikTok Account teilte sie einige Einblicke mit ihrer Community. So zeigte die 12-Jährige ihre Transformation zur Disney Prinzessin. Mit ihrem pompösen Tüllkleid fuhr sie wie ein Star an ihren Fans vorbei - auch das hielt die Bekanntheit stolz in einem Video fest.

Wer mit der Zwölfjährigen feiern wollte, musste jedoch tief in die Tasche greifen. Der Zutritt zur Party kostete rund 38 Pfund (circa 44 Euro) pro Person. Das sorgte bei einigen Eltern für massive Verärgerung.