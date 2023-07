Frau bekommt 500 Dollar von ihrer Mutter - was sie dafür tun muss, macht sprachlos!

Jetzt ist Party angesagt: Alyses Schwester hat sich ihre 500 US-Dollar wirklich verdient! © Bildmontage: TikTok/Screenshot/alysecarolyn (2)

Klingt komplett verrückt? Genau das ist nun die Realität einer jungen Frau geworden!

Deren Schwester, Alyse Carolyn, teilte vor wenigen Wochen ein Video auf ihrem TikTok-Account und berichtete darin von der kuriosen Aktion ihrer Mutter.

Darin sind zwei Torten zu sehen. Auf der einen steht die Zahl 100, auf der anderen der Ausruf "Yay!".

Anschließend hält Alyses Schwester ihr Handy in die Kamera und scrollt durch eine Liste von mehr als 100 Namen - all den Männern (und vielleicht auch Frauen), mit denen sie in ihrem Leben bereits auf ein Date gegangen ist.

Um diese abzuarbeiten, habe sie "nur ein paar Jahre" benötigt. Nun, da sie ihr Ziel erreicht hat, bekommt sie dafür ihren Preis: einen 500-Dollar-Schein von ihren Eltern!

Doch was war eigentlich der Grund für diesen Deal zwischen Mutter und Tochter? Wie Alyse in ihrem Video knapp anschnitt, wollte ihre Mama damit sichergehen, dass ihr Sprössling sich zu 100 Prozent sicher ist, was er im Leben möchte, bevor er eines Tages den Bund der Ehe eingehen wird.

Ob die junge Frau unter ihren 100 Dates bereits die Liebe ihres Lebens gefunden hat, ließ Alyse vorerst offen.