Frau entdeckt mysteriöse Flecken in Garten: "Bin ich jetzt Millionärin?"

Texas (USA) - Was um alles in der Welt war das denn!? Als Lauren Ray kürzlich ihren Garten betrat, konnte sie ihren Augen kaum trauen.

Lauren Ray war schockiert, als sie diese Flecken in ihrem Garten entdeckte. "Sagt mir, bin ich jetzt Millionärin?", fragte sie ihren Follower auf TikTok. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/llaurenray (2)

Sofort zückte die junge Frau ihr Telefon, um ein Video für ihren TikTok-Account aufzunehmen - und erhoffte sich dabei ein paar Antworten.

"Ich befürchte, dass ich und mein Ehemann Millionäre werden", scherzte sie in dem Clip und zoomte mit der Kamera auf ein paar dunkle Stellen in ihrem Rasen. "Ich glaube, ich habe Öl in unserem Garten gefunden."

Und tatsächlich: Über die Wiese verteilt fanden sich zwei große, nasse Flecken, in denen sich Regenbogen spiegelten. Es sah durchaus so aus, als könnte es sich hierbei um Erdöl handeln.

Hatte die US-Amerikanerin hier etwa eine echte Goldgrube in ihrem Hinterhof entdeckt?

"Kann mir das jemand bestätigen, bevor ich die Polizei rufe?", schmunzelte sie weiter. "Bei wem melde ich mich jetzt?", fragte sie ihren mehr als 63.000 Follower hilflos.

Innerhalb kürzester Zeit wurde das Video bereits mehr als 24,9 Millionen Mal angesehen und die Zuschauer eilten Lauren sofort, mehr oder weniger förderlich, zur Hilfe.