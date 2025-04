Mutter überrascht Kinder mit Lieferessen - doch die Wahrheit sieht ganz anders aus

Das Fake-Take-out kam bei Alex MacLarens Kindern richtig gut an. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/mac.larena (2)

In einem Video, das sie seither auf ihrem TikTok-Account veröffentlicht hat, ruft die Dreifachmutter ihre Lieblinge zum Abendessen, mit der Prämisse, dass sie etwas hat liefern lassen.

Sofort kommen die Zwerge daraufhin angerannt und beginnen, sich vergnügt auf das Essen zu stürzen.

Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wissen: Tatsächlich hat MacLaren all das selbst gekocht. Um ihre Kinder hinters Licht zu führen, hatte sie das Essen schließlich in Boxen verpackt und diese in Papiertüten verstaut.

Und siehe da: Die Kleinen bemerkten nichts vom Schwindel ihrer Mutter, begannen ihr sogar vorzuschwärmen, wie gut es ihnen schmeckte.

MacLaren konnte daraufhin nicht anders, als schelmisch zu grinsen.

In einem Gespräch mit Newsweek erklärte sie schließlich, dass ihre Kinder nicht sehr wählerisch seien, was das Essen angeht. Allerdings würden sie sich immer riesig freuen, wenn sie etwas beim Lieferservice bestellen dürfen - und das kann auf Dauer wirklich teuer werden.

Kurzerhand versuchte MacLaren es also mit ihrem Trick - und das mit vollem Erfolg.