"TikTok Prime": Amazon will beliebte Video-App kaufen

Washington - Das US-Unternehmen "Amazon" will die Video-App "TikTok" kaufen.

Ein US-Gericht ordnete den Verkauf der Videoplattform "TikTok" an. © Kiichiro Sato/AP/dpa

Der milliardenschwere Online-Versandhändler habe in letzter Sekunde ein Angebot zur Übernahme des US-Geschäfts von TikTok eingereicht, berichtete die "New York Times" am Dienstag.

Aufgrund von nationalen Sicherheitsbedenken wurde der chinesische Mutterkonzern, "ByteDance", in den USA per Gerichtsurteil zum Verkauf gezwungen. Am 19. Januar lief diese gesetzte Frist bereits ein erstes Mal aus, für eine kurze Zeit gingen damals bei TikTok die Lichter aus.

Doch US-Präsident Donald Trump (78) persönlich entschied sich dazu, die App voller tanzender Menschen zu retten. Er verlängerte die Frist bis zum 5. April und mögliche Käufer konnten ihr Angebot einreichen. Noch im Laufe des Mittwochs soll im Weißen Haus über die Zukunft von TikTok beraten werden.

Laut dem Medienbericht habe Amazon sein Kaufangebot direkt an Vizepräsident JD Vance (40) übermittelt. Eine offizielle Bestätigung seitens des Konzerns von Multimilliardär Jeff Bezos (61) gab es bisher nicht. Auch über die angebotene Summe ist noch nichts bekannt.