Frau fährt allein Fahrstuhl, als sie plötzlich eine mysteriöse Stimme vernimmt

Damit hatte wohl keiner der beiden gerechnet... © Bildmontage: TikTok/Screenshot/sydneyutendahl (2)

Wie die TikTok-Nutzerin in einem Clip auf ihrem Account erzählte, wurde sie nämlich kürzlich in einem Fahrstuhl angerufen.

Soweit nichts Besonderes. Doch tatsächlich erhielt sie den Anruf nicht etwa über ihr Handy – sondern über den Aufzug selbst!

"Ich werde nie vergessen, wie jemand meinen Fahrstuhl angerufen hat und mit dem Bildungsministerium sprechen wollte", schrieb die junge Frau in dem Video, in dem sie den kuriosen Moment festhielt.

Tatsächlich hatte sie allein im Fahrstuhl gestanden, als sie plötzlich jemanden mit ihr über die Anlage sprechen hörte.

"Ich bin immer noch verwirrt", erklärte sie weiter, während im Hintergrund die verunsicherte Stimme des Mannes am anderen Ende des Hörers zu hören war.

"Oh, oh", murmelt dieser. "Okay." Mehr fiel ihm auf die Aussage, dass er gerade mit einem Fahrstuhl telefonierte, nicht ein.

Da Utendahl keine Ahnung hatte, wie man den Anruf ohne Telefon beenden konnte, erledigte dies der Fremde für sie – und ließ die junge Frau mit unzähligen Fragezeichen zurück.