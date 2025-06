Frau findet Kleid in Container: Als sie auf das Etikett schaut, kann sie ihren Augen kaum trauen

Bethany hat sich sofort in das Kleid verliebt. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/bethanyeads (2)

Was genau Bethany schlussendlich in dem An- und Verkauf für das Kleid bezahlt hat, behielt sie zwar für sich. Ein Detail verriet sie ihren mehr als 20.000 Followern jedoch: Sie hat es in den sogenannten "Bins" der Secondhand-Kette "Goodwill" gefunden.

Dabei handelt es sich um Container in riesigen Lagerhallen, die über und über mit aussortierten Klamotten gefüllt sind.

Das Besondere daran: Die Preise werden nicht pro Stück festgelegt, sondern erst an der Kasse je nach Gewicht.

Zwar variieren die Kosten von Goodwill zu Goodwill - in der Regel verlangt der Handel jedoch zwischen 1,70 US-Dollar (etwa 1,50 Euro) und 2,30 US-Dollar (circa 2,02 Euro) pro Pfund (ein Pfund sind etwa 0,45 Kilogramm).

Zuschauer des viralen Clips können also davon ausgehen, dass Bethany einen echten Spottpreis für das Markenkleid gezahlt hat. Was für ein Glücksfund!