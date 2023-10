Frau glaubt, sie erntet im Garten Wassermelone: Als sie das Innere sieht, ist sie sprachlos

Kansas City (USA) - Damit hatte Katie Zornes sicher nicht gerechnet, als sie kürzlich zum Messer griff, um eine vermeintliche Wassermelone, die sie zuvor in ihrem Garten geerntet hatte, anzuschneiden.

Was sie daraufhin jedoch erwartete, hatte Katie nicht kommen sehen. Ungläubig starrte sie mehrere Sekunden lange sprachlos auf die Melone. "Was sehe ich denn hier?"

"Könnte schlecht sein, könnte gut sein. Ich habe das Gefühl, dass sie gut sein wird", lächelte sie, als sie das Gewächs in zwei Hälften schnitt.

"Diese Wassermelone wird mich etwa zwei Minuten lang peinlich berührt zurücklassen", kündigte sie in dem Video, das bereits mehr als 18,4 Millionen Mal angesehen wurde, an. Zuvor überlegte sie noch, wie das Innere der Melone wohl aussehen könnte.

In einem kurzen Clip, den die US-Amerikanerin seither auf ihrem TikTok -Account veröffentlicht hat, ist zu sehen, wie sie das riesige Gemüse vor sich auf ein Schneidebrett legte und ein Messer ansetzte.

Ein Geschmackstest verriet: Das war sicher keine Melone! © Bildmontage: TikTok/Screenshot/tri_ing_to_live (2)

Katie blieb fassungslos zurück.

Zwar verstand sie nun endlich, weswegen die "Wassermelone" so schnell gewachsen war - jedoch könne sie sich nicht daran erinnern, Kürbisse in ihrem Garten gepflanzt zu haben.

Kurz darauf begann die junge Frau zu lachen. Tatsächlich wimmelte es in ihrem Garten nur so von Kürbissen. Anscheinend war sie von der misslungenen Wassermelone so verwirrt gewesen, dass ihr Kopf für einen kurzen Moment ausgesetzt hatte.

"Ich war so traurig", erklärte sie schließlich. Nicht nur hatte sie sich wirklich über die süße Erfrischung einer Melone gefreut - zudem hat sie den Kürbis geerntet, bevor er den richtigen Reifegrad erlangt hatte.