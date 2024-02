Frau hat Date mit altem Bekannten: Nach wenigen Minuten springt sie aus fahrendem Auto

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Dieses Date hatte kein Happy E nd ...

Auf TikTok berichtete die junge Frau aus Los Angeles von ihrem "Horror-Date". © Bildmontage: TikTok/Screenshot/ruthyandthebrain (2)

In einem Video (siehe unten), das auf TikTok veröffentlicht wurde, berichtete eine junge Frau namens Ruthy ihren mehr als 92.000 Followern von einem waschechten "Horror-Treffen" mit einem jungen Mann.

"Er war über eine Stunde zu spät", erklärte sie in dem kurzen Clip und fügte hinzu: "Ich hätte das direkt beenden müssen, da er meine Zeit nicht respektiert hat."

Dennoch gab sie ihm einen Vertrauensvorschuss. "Wir leben in Los Angeles, Dinge passieren", fuhr sie fort. Außerdem war der junge Herr ein alter Bekannter von ihr und war die gesamte Zeit über äußerst kommunikativ, hielt sie auf dem Laufenden, was seine Verspätung anging.

Dennoch hatte Ruthy das Bedürfnis, ihn direkt darauf anzusprechen, als er schließlich doch am Treffpunkt erschien. Kaum war sie in sein Auto gestiegen und er hatte den Wagen gestartet, ließ sie ihn also wissen, dass er sich beim nächsten Mal bitte nicht mehr verspäten sollte. Ansonsten würde sie sich nicht mehr mit ihm treffen wollen.

"Ich kann es okay finden, dass er zu spät kommt, und trotzdem nicht begeistert sein", erklärte sie gegenüber ihren Followern. Und während sie in der Kommentarspalte unter dem Clip viel Zuspruch erfuhr, fand ihr Gegenüber das überhaupt nicht lustig.