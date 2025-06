Frau findet Traum-Bettwäsche: Was ein paar Tage später passiert, lässt sie sprachlos zurück

USA - Vor wenigen Tagen entdeckte Ashlyn Edwards ihre absolute Traumbettwäsche in einem Geschäft. Da das Set jedoch 49,99 US-Dollar (umgerechnet also etwa 43 Euro) kostete, legte sie das Päckchen vorerst wieder zurück.

Das Original-Set war Ashlyn Edwards zu teuer. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/ash.kelle (2)

Was kurz darauf passierte, kann sie noch immer kaum glauben - und teilte es seither auf TikTok.

Als sie zwei Tage später nämlich einen An- und Verkauf ganz in ihrer Nähe besuchte, entdeckte sie eben dieses Bettwäsche-Set auf einem Kleiderbügel.

Und dabei handelte es sich tatsächlich um das Original der Marke "Kate Spade"!

Ashlyn reagierte begeistert. So hatte ihr das rosa-grüne Blumenmuster bereits vor Tagen so imponiert, dass sie es kaum mehr aus dem Kopf bekommen hatte. Nun also der Fund im Secondhand-Laden.

Und als wäre das nicht schon Grund genug zur Freude, begann das Herz der jungen Frau regelrecht zu hüpfen, als sie auf das Preisschild schaute: So kostete ein Deckenbezug gerade einmal 1,99 US-Dollar - also umgerechnet circa 1,70 Euro. Nur ein Bruchteil von dem Preis, den sie zuvor hätte bezahlen müssen.