Skurriler TikTok-Trend: Muskelzucken soll Dein Essen bestimmen

Falls es jemand selbst probieren möchte, so funktioniert's: Man hält einen beliebigen Snack vor die Brust, schließt die Augen und wartet, ob sich der Körper von selbst nach vorn oder nach hinten bewegt.

Denn laut der New York Post behaupten einige Anhänger des "Muscle Testing"-Trends , dass sie dadurch versteckte Nahrungsmittelunverträglichkeiten aufdecken können.

Diese Frau hält eine Tüte Chips in der Hand - und ihr Körper lehnt sich nach hinten. © Screenshot/TikTok/crunchymomsunfiltered

Auch der Arzt Dr. Alex Maryansky warnt: Hinter dem vermeintlichen Muskeltest steckt keine echte Wissenschaft, sondern eher Selbsttäuschung.

Eines der größten Probleme des "Tests" sei die unterbewusste Voreingenommenheit. Denn wenn man zum Beispiel eine Tüte Chips in der Hand hält, weiß man: Die sind eigentlich nicht gut für einen und der Körper bewegt sich automatisch nach hinten.

"Wenn du weißt, was du in der Hand hältst, hast du bereits innerlich entschieden, ob es gut oder schlecht ist und dein Körper reagiert entsprechend", so der Arzt.

Dieser Effekt hat sogar einen Namen: Ideomotor-Phänomen. Es sorgt auch dafür, dass beim Ouija-Board der Zeiger scheinbar wie von Geisterhand über das Brett wandert - obwohl ihn niemand bewusst bewegt.