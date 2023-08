Frau hört ein merkwürdiges Geräusch: Was sie dann findet, macht sprachlos

"Ich bin buchstäblich am Zittern", erklärte sie aufgeregt in dem kurzen Clip auf TikTok , bevor sie die Kamera auf einen Hundekopf schwenkte, der aus einem Loch im Boden des Badezimmers ragte.

Als sie in ihrem Badezimmer, das derzeit renoviert wird, schließlich fündig wurde, klappte ihr die Kinnlade nach unten.

Es schien, als sei der Vierbeiner während der Renovierungsarbeiten unter das Haus in den Kriechkeller geklettert und habe dort das Loch entdeckt, das zum Badezimmer im Erdgeschoss führte.

"Süßes Baby, wie bist du dahin gekommen? Wie ist das passiert? Und was mach ich jetzt mit dir?"

Mittlerweile konnte Lulu gerettet werden! © Bildmontage: TikTok/Screenshot/kyndal_bret (2)

Noch am selben Tag teilte die junge Frau einen Update-Clip, in dem der Ausreißer neben ihr steht und seine Leben zurück in Freiheit sichtlich zu genießen scheint.

"Ihm geht es gut", erklärte Kyndal. Das Halsband hatte sich an dem Loch verfangen, weswegen es dem Vierbeiner unmöglich war, seinen Kopf daraus zu befreien. Mit Kyndals Hilfe konnte die Fellnase kurz darauf jedoch gerettet werden.

Während sich die junge Frau und ihr Mann schließlich auf die Suche nach dem Herrchen des Ausreißers machten, brachten sie den Hund in ihrer Garage unter, wo er etwas zu trinken und zu fressen von ihnen bekam.



Nur wenige Stunden später konnten sie dann schließlich Entwarnung geben: Der Besitzer von Lulu, wie der Hund heißt, wurde gefunden! Kurzerhand ging es für den Frechdachs zurück nach Hause. Was für ein unvergessliches Abenteuer.