03.06.2026 06:03 Frau hört Geräusche aus dem Gepäckraum eines Busses: Was sie darin entdeckt, ist kaum zu glauben

Eine TikTokerin wurde zur Retterin in Not, als sie verdächtige Geräusche aus der Gepäckablage eines Busses hörte.

Von Mia Berger

USA - Eine TikTokerin wollte eigentlich nur ins Fitnessstudio gehen, als sie plötzlich Hilferufe hörte - direkt aus dem Gepäckraum eines geparkten Busses!

Die TikTokerin Sara befreite eine hilflose Frau aus dem Gepäckraum eines geparkten Busses. © Screenshot/TikTok/sarafinnay Gegenüber People erzählte Sara: "Meine Freundin und ich waren auf dem Weg ins Fitnessstudio und haben ein schwaches Schreien gehört. Wir haben uns ein bisschen umgesehen, um herauszufinden, woher es kam, und als wir gemerkt haben, dass es aus dem Bus kam, haben wir uns nur angeschaut." Schnell wurde ihnen klar, dass die Rufe aus dem Gepäckraum kamen. Ihnen war bewusst, dass sie der Person helfen mussten, jedoch waren die beiden Freundinnen zunächst etwas verunsichert. "Ich war etwas zögerlich, es zu öffnen, weil ich nicht sicher war, ob es ein Menschenhandels-Betrug oder so etwas ist", erklärte Sara. TikTok Neuer Internet-Wahnsinn: TikToker essen plötzlich Mini-Blumentöpfe Am Ende fassten sie sich jedoch ein Herz und öffneten die Klappe - und wurden direkt von einer erleichterten Busfahrerin empfangen. Heather Ann erklärte, dass sie sich während ihrer Mittagspause versehentlich selbst im Gepäckraum eingeschlossen hatte!

TikTokerin Sara befreit eingesperrte Frau aus einem Bus