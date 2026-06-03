Frau hört Geräusche aus dem Gepäckraum eines Busses: Was sie darin entdeckt, ist kaum zu glauben
USA - Eine TikTokerin wollte eigentlich nur ins Fitnessstudio gehen, als sie plötzlich Hilferufe hörte - direkt aus dem Gepäckraum eines geparkten Busses!
Gegenüber People erzählte Sara: "Meine Freundin und ich waren auf dem Weg ins Fitnessstudio und haben ein schwaches Schreien gehört. Wir haben uns ein bisschen umgesehen, um herauszufinden, woher es kam, und als wir gemerkt haben, dass es aus dem Bus kam, haben wir uns nur angeschaut."
Schnell wurde ihnen klar, dass die Rufe aus dem Gepäckraum kamen. Ihnen war bewusst, dass sie der Person helfen mussten, jedoch waren die beiden Freundinnen zunächst etwas verunsichert.
"Ich war etwas zögerlich, es zu öffnen, weil ich nicht sicher war, ob es ein Menschenhandels-Betrug oder so etwas ist", erklärte Sara.
Am Ende fassten sie sich jedoch ein Herz und öffneten die Klappe - und wurden direkt von einer erleichterten Busfahrerin empfangen. Heather Ann erklärte, dass sie sich während ihrer Mittagspause versehentlich selbst im Gepäckraum eingeschlossen hatte!
TikTokerin Sara befreit eingesperrte Frau aus einem Bus
Sara erzählte dem Boulevardmagazin, dass die Fahrerin nach dem Vorfall ziemlich erschüttert gewirkt habe. Sie sei zwar sehr dankbar gewesen, dass die Freundinnen an dem Bus vorbeigegangen waren, dennoch sei sie immer noch deutlich geschockt gewesen.
Ein Video der kuriosen Situation postete Sara anschließend auf TikTok, wo der Clip schnell viral ging - und sogar Heather höchstpersönlich meldete sich in den Kommentaren zu Wort.
"OMG, danke noch mal! Ich bin die Idiotin, die sich da selbst eingesperrt hat", schrieb sie unter den Clip.
Viele andere Nutzer fluteten die Kommentare mit Fragen an die Fahrerin. Viele wollten wissen, wie lange sie eingesperrt gewesen war.
Sie gab zu, dass sie es nicht genau wusste und es sich viel länger angefühlt habe, als es vermutlich war: "Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, es fühlte sich ewig an. Ich schätze, zehn Minuten oder weniger."
Außerdem stellte sie klar, dass sie nicht eingeschlafen sei, wie einige vermutet hatten. Trotz der ungewöhnlichen Situation konnte sie später selbst darüber lachen - nicht zuletzt, weil ihr genau im richtigen Moment geholfen wurde.
Titelfoto: Screenshot/TikTok/sarafinnay