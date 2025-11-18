Frau kauft sich Kaffee bei Starbucks: Als sie sieht, was auf Becher steht, ist das Gelächter groß

Swanley (Vereinigtes Königreich) - Aimee Wagstaff wollte sich in ihrer Pause eigentlich nur einen Kaffee bei Starbucks holen - was der Barista dann auf ihren Becher schrieb, brachte die junge Frau zum Lachen.

Aimee Wagstaff musste lachen, als sie die Nachricht auf ihrem Becher entdeckte. © TikTok/Screenshot/cherrybombbeautyx

Wie sie in einem Video auf ihrem TikTok-Account berichtete, kam Wagstaff gerade von der Arbeit und trug somit noch ihre Uniform - einen grünen Kittel, der der typischen OP-Kleidung zum Verwechseln ähnlich sah.

Als sie ihren Kaffee in die Hand gedrückt bekam, bedankte sie sich und machte sich zurück auf den Weg. Kurz darauf sah sie sich ihren Becher genauer an und konnte ihren Augen kaum trauen: Der Mitarbeiter hatte ihr eine wirklich herzerwärmende Nachricht hinterlassen.

"Vielen Dank, dass du Leben rettest", stand darauf in krakeliger Handschrift geschrieben. Ganz klar: Der junge Mann muss Wagstaff in ihrem Outfit für eine Krankenpflegerin oder OP-Helferin gehalten haben.

"Sehr geehrter Herr", schmunzelte Waghals daraufhin, "ich bin Spezialistin für Lippen-Filler." Das heißt, die TikTok-Nutzerin arbeitet in einer Schönheitsklinik - und rettet somit sicher keine Leben.

Dennoch brachte sie die Nachricht zum Lächeln. Schließlich war das eine wirklich nett gemeinte Geste.