Frau kauft sich Kaffee bei Starbucks: Als sie sieht, was auf Becher steht, ist das Gelächter groß
Swanley (Vereinigtes Königreich) - Aimee Wagstaff wollte sich in ihrer Pause eigentlich nur einen Kaffee bei Starbucks holen - was der Barista dann auf ihren Becher schrieb, brachte die junge Frau zum Lachen.
Wie sie in einem Video auf ihrem TikTok-Account berichtete, kam Wagstaff gerade von der Arbeit und trug somit noch ihre Uniform - einen grünen Kittel, der der typischen OP-Kleidung zum Verwechseln ähnlich sah.
Als sie ihren Kaffee in die Hand gedrückt bekam, bedankte sie sich und machte sich zurück auf den Weg. Kurz darauf sah sie sich ihren Becher genauer an und konnte ihren Augen kaum trauen: Der Mitarbeiter hatte ihr eine wirklich herzerwärmende Nachricht hinterlassen.
"Vielen Dank, dass du Leben rettest", stand darauf in krakeliger Handschrift geschrieben. Ganz klar: Der junge Mann muss Wagstaff in ihrem Outfit für eine Krankenpflegerin oder OP-Helferin gehalten haben.
"Sehr geehrter Herr", schmunzelte Waghals daraufhin, "ich bin Spezialistin für Lippen-Filler." Das heißt, die TikTok-Nutzerin arbeitet in einer Schönheitsklinik - und rettet somit sicher keine Leben.
Dennoch brachte sie die Nachricht zum Lächeln. Schließlich war das eine wirklich nett gemeinte Geste.
Auf TikTok ging der Clip schnell viral
TikTok-Nutzer kritisieren Kleiderwahl
Innerhalb kürzester Zeit wurde der Clip bereits mehr als 3,1 Millionen Mal angeklickt und die meisten User konnten über das Missverständnis lachen. Allerdings gab es auch ein paar wenige Zuschauer, die Kritik an dem Video äußerten: "Wieso trägst du deine Arbeitskleidung in einem Starbucks? Das ist ziemlich unhygienisch."
Eine Anschuldigung, die Wagstaff nicht auf sich sitzen lassen wollte. Kurzerhand antwortete sie: "Schönheitsoperationen sind nicht mit chirurgischen Eingriffen gleichzusetzen - es handelt sich um einen nicht-invasiven Bereich mit völlig anderen Hygienevorschriften."
Ihre Uniform trägt sie vor allem deswegen so gern, da sie nicht nur "professionell" aussieht, sondern auch "bequem" ist.
Dennoch stellt sie klar: "An Behandlungstagen trage ich aber natürlich frische, sterile OP-Kleidung, die niemals die Klinik verlässt."
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/cherrybombbeautyx (2)