Lustige Reaktion: Kind schützt seinen Kopf, als Papa es ins Auto hebt

Kanada - Eine Mutter filmte die Reaktion ihres Kindes, als der Papa den Kleinen ins Auto hob - das Video löste bei vielen ein Schmunzeln aus.

Leo schützte seinen Kopf, als Papa Curtis ihn ins Auto hob. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/sierrasimmonds

Wohl fast jeder Elternteil kennt es: Man möchte sein Kind ins Auto heben und schwups stößt man den Kopf am Türrahmen.

Das passierte Sierra Rambold und ihrem Mann Curtis auch schon öfter - und genau das merkte sich ihr 15 Monate alter Sohn Leo.

Bei einem süßen Video filmte Sierra die Reaktion, als Curtis seinen Sohn ins Auto hob: Als ahne er schon, was gleich passieren könnte, legte Leo seine Hand an den Kopf.