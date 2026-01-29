Lustige Reaktion: Kind schützt seinen Kopf, als Papa es ins Auto hebt
Kanada - Eine Mutter filmte die Reaktion ihres Kindes, als der Papa den Kleinen ins Auto hob - das Video löste bei vielen ein Schmunzeln aus.
Wohl fast jeder Elternteil kennt es: Man möchte sein Kind ins Auto heben und schwups stößt man den Kopf am Türrahmen.
Das passierte Sierra Rambold und ihrem Mann Curtis auch schon öfter - und genau das merkte sich ihr 15 Monate alter Sohn Leo.
Bei einem süßen Video filmte Sierra die Reaktion, als Curtis seinen Sohn ins Auto hob: Als ahne er schon, was gleich passieren könnte, legte Leo seine Hand an den Kopf.
"Mein Mann und ich haben ihm wohl schon ein paar Mal versehentlich den Kopf gestoßen, bevor wir ihn ins Auto gesetzt haben. Seitdem schützt er seinen Kopf", erklärte Sierra gegenüber Newsweek.
Das war jedoch nicht das erste Mal, dass sich der kleine Kerl den Kopf schützte. "Ich fragte [Curtis]: 'Wie oft hast du ihm beim Hineinsetzen den Kopf gestoßen?' Er sagte: 'Ein paar Mal'", witzelte Sierra.
Nachdem die Eltern die Schutzreaktion berücksichtigt hatten, waren sie beim Hereinsetzen vermutlich besonders vorsichtig. Leo tue das demnach mittlerweile nicht mehr.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/sierrasimmonds