Vom Sterne-Service zum TikTok-Star: Heidelberger Luxushotel-Chefin erobert das Netz
Von Stefanie Järkel
Heidelberg - Schlager-Playbacks, Tänze mit ihren Angestellten und Clips über den Hotel-Alltag im "Europäischen Hof Heidelberg": Caroline von Kretschmann ist ein TikTok-Star. Wieso klicken Millionen ihre Videos?
"Guten Morgen, guten Tag. Guten Abend, gute Nacht", erklingt der Schlager von Peter Menger. Die Frau im schwarzen Anzug und weißen Hemd, Hornbrille, dunkelbrauner Bob nach hinten frisiert, singt mit, lächelt, wippt mit dem Kopf, während sie von ihrem Büro durch die Hotellobby läuft, am Empfang vorbei und auf den Vorplatz hinaus.
Die Frau ist Caroline von Kretschmann, Chefin des Luxushotels "Europäischer Hof Heidelberg" - und TikTok-Star. Das Video wurde bisher rund 7,9 Millionen Mal angeschaut.
"Dieses Lied fand ich einfach gut", sagt die 57-Jährige. "Und dann dachte ich mir, das ist doch eine schöne Art irgendwie, den Menschen jetzt am Freitag - das war ein Freitag - ein schönes Wochenende zu wünschen." Es sei spätabends im Dezember gewesen.
"Es war sehr lustig", sagt sie über den Dreh. "Die Kollegen haben sich halb totgelacht und auch die Gäste, weil man musste ja einmal da durchlaufen mit dem Lied." Von der enormen Resonanz seien sie allerdings überrascht gewesen.
Mit Tanz-Videos während Corona gestartet
Von Kretschmann ist schon seit Längerem in den sozialen Netzwerken aktiv. In der Corona-Krise im Jahr 2020 hätten sie und ihre Mitarbeiter mit Tanzvideos angefangen, erzählt von Kretschmann. Von 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei der Großteil in Kurzarbeit gewesen, die 35 Auszubildenden nicht.
Sie hätten versucht, die schwierige Situation wieder selbst zu gestalten. "Dann haben wir uns überlegt: Was können wir machen? Und ich habe ein gewisses Faible für Musik und das hebt immer so die Stimmung." Dann hätten sie bei einer Tanz-Challenge in den sozialen Netzwerken mitgemacht.
Die Resonanz auf das Video sei positiv gewesen. "Und gleichzeitig hat es unsere jungen Menschen ja auch motiviert."
Die würden dadurch auch sichtbar werden, sagt von Kretschmann. Es kämen Gäste ins Hotel und sagten beispielsweise zu einem Mitarbeiter im Restaurant: "Ich habe Sie schon auf TikTok gesehen" oder "Ich habe Sie tanzen sehen".
84-jährige Mutter von Kretschmann noch erfolgreicher auf TikTok
In kurzen Videos zeigen von Kretschmann und ihre Mitarbeiter auch den Hotel-Alltag, etwa wie von Kretschmanns 84-jährige Mutter Sylvia Etageren mit Obst durchs Hotel trägt.
Ihre Mutter sei noch deutlich beliebter als sie selbst auf Social Media, sagt von Kretschmann. Wenn sie Videos mit ihrer Mutter poste, gebe es sofort eine Million Views - "egal, was sie macht".
Doch zwischen den unterhaltsamen Videos finden sich auch ernsthafte, teilweise auch politische Posts. Die Mischung sei ihr wichtig, betont von Kretschmann. "Ich will ja auch nicht als die Ulknudel aus Heidelberg gelten."
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Anspach/dpa, TikTok/carolinevonkretschmann