Vom Sterne-Service zum TikTok-Star: Heidelberger Luxushotel-Chefin erobert das Netz

Schlager-Playbacks und Tänze mit ihren Angestellten: Caroline von Kretschmann ist ein TikTok-Star. Wieso klicken Millionen ihre Videos?

Von Stefanie Järkel Heidelberg - Schlager-Playbacks, Tänze mit ihren Angestellten und Clips über den Hotel-Alltag im "Europäischen Hof Heidelberg": Caroline von Kretschmann ist ein TikTok-Star. Wieso klicken Millionen ihre Videos?

Caroline von Kretschmann (57) freut sich über mehrere virale Videos auf ihrem TikTok-Account. © Uwe Anspach/dpa "Guten Morgen, guten Tag. Guten Abend, gute Nacht", erklingt der Schlager von Peter Menger. Die Frau im schwarzen Anzug und weißen Hemd, Hornbrille, dunkelbrauner Bob nach hinten frisiert, singt mit, lächelt, wippt mit dem Kopf, während sie von ihrem Büro durch die Hotellobby läuft, am Empfang vorbei und auf den Vorplatz hinaus. Die Frau ist Caroline von Kretschmann, Chefin des Luxushotels "Europäischer Hof Heidelberg" - und TikTok-Star. Das Video wurde bisher rund 7,9 Millionen Mal angeschaut. "Dieses Lied fand ich einfach gut", sagt die 57-Jährige. "Und dann dachte ich mir, das ist doch eine schöne Art irgendwie, den Menschen jetzt am Freitag - das war ein Freitag - ein schönes Wochenende zu wünschen." Es sei spätabends im Dezember gewesen. TikTok Mutter lässt Baby allein am Strand und geht schwimmen: Jetzt wehrt sie sich gegen Kritik "Es war sehr lustig", sagt sie über den Dreh. "Die Kollegen haben sich halb totgelacht und auch die Gäste, weil man musste ja einmal da durchlaufen mit dem Lied." Von der enormen Resonanz seien sie allerdings überrascht gewesen.

Mit Tanz-Videos während Corona gestartet

Tanz- und Lip-Sync-Videos in der Lobby: Die Hotelchefin in Heidelberg wagt neue Wege. © Bildmontage: TikTok/carolinevonkretschmann Von Kretschmann ist schon seit Längerem in den sozialen Netzwerken aktiv. In der Corona-Krise im Jahr 2020 hätten sie und ihre Mitarbeiter mit Tanzvideos angefangen, erzählt von Kretschmann. Von 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei der Großteil in Kurzarbeit gewesen, die 35 Auszubildenden nicht. Sie hätten versucht, die schwierige Situation wieder selbst zu gestalten. "Dann haben wir uns überlegt: Was können wir machen? Und ich habe ein gewisses Faible für Musik und das hebt immer so die Stimmung." Dann hätten sie bei einer Tanz-Challenge in den sozialen Netzwerken mitgemacht. Die Resonanz auf das Video sei positiv gewesen. "Und gleichzeitig hat es unsere jungen Menschen ja auch motiviert." TikTok Frau hört Hilferufe von der Straße: Als sie den Grund erfährt, rennt sie sofort nach draußen Die würden dadurch auch sichtbar werden, sagt von Kretschmann. Es kämen Gäste ins Hotel und sagten beispielsweise zu einem Mitarbeiter im Restaurant: "Ich habe Sie schon auf TikTok gesehen" oder "Ich habe Sie tanzen sehen".

84-jährige Mutter von Kretschmann noch erfolgreicher auf TikTok