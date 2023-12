Frau öffnet Spotify-App ihres Freundes – kurz darauf macht sie Schluss

USA - Derzeit freuen sich weltweit unzählige Nutzer der Musik-App Spotify über ihren ganz persönlichen Jahresrückblick, wobei ihre Lieblingssongs von 2023 aufgelistet werden und eine persönliche Dankesnachricht ihres am meisten gehörten Interpreten auf sie wartet. Für eine junge Frau aus den USA sorgte das allerdings nicht etwa für ein Lächeln auf den Lippen – sondern für ein gebrochenes Herz.

Louisa Melcher machte sofort Schluss, als sie sich die Musik-App ihres Freundes ansah. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/loulouorange (2)

In einem Video auf ihrem TikTok-Account, das bereits mehr als 2,9 Millionen Mal angesehen wurde, berichtet Louisa Melcher nämlich, wie sie über die Musik-App herausfinden musste, dass ihr Exfreund sie betrog.

Während ihres ersten Kusses vor einigen Monaten hörte das Paar ein ganz bestimmtes R'n'B-Lied, das Melcher sofort komisch vorkam.

"Es war merkwürdig und so esoterisch", erklärte sie. Da ihr der Song überhaupt nicht gefiel, forderte sie ihren damaligen Freund auf, es wieder abzuschalten. Gesagt, getan. Zuvor erklärte der junge Mann noch kurz, dass er das Lied immer zusammen mit seiner Ex gehört hatte.

So weit, so gut. Als Melcher dieses Jahr jedoch auf Spotify den Jahresrückblick ihres Freundes begutachtete, fand sie genau dieses Lied wieder – an der Spitze seiner Top-Songs.