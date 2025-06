Frau will über teure Tasche ihrer Mitbewohnerin lachen: Was dann passiert, schockiert alle

New York (USA) - Womit man heutzutage alles Geld machen kann... Influencerin Ella staunte nicht schlecht, als sie kürzlich den Kühlschrank ihrer WG öffnete und darin eine ganz besondere Schokolade entdeckte.

LV brachte kürzlich wirklich Schokoladen auf den Markt. Die ist in Form einer Eier-Handtasche und kostet dabei 250 US-Dollar - umgerechnet also circa 220 Euro.

Kurz darauf holte sie eine Schokolade in Form einer Handtasche aus dem Fach - das über und über mit dem legendären Muster der Luxusmarke Louis Vuitton versehen war.

"Ich will, dass ihr euch vorstellt, wie ich mich gefühlt habe, als ich den Kühlschrank geöffnet habe, um mir ein paar beschissene Reste zu holen und stattdessen das gefunden habe", erklärte sie in einem Video auf ihrem TikTok -Account.

Mittlerweile ist die Tasche zerbrochen. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/tallertoddlers (2)

Dafür hielt sie die Süßigkeit in die Kamera - und schnappte kurz darauf erschrocken nach Luft. Während sie die Tasche präsentierte, brach nämlich der Henkel ab. Somit landete die teure Schokolade auf dem Boden und bracht in tausend kleine Einzelteile.

Ella klappte erschrocken die Kinnlade nach unten, starrte danach entsetzt in die Kamera: "Oh mein Gott, oh mein Gott", stöhnte die junge Frau auf. "Ich habe sie kaputt gemacht!"

Anschließend endete das Video.

Wie genau ihre Mitbewohnerin auf die zerbrochene Tasche reagierte, ist unklar. Kurz darauf teilte Ella jedoch ein weiteres Video, indem sie ihrer Freundin einen Entschuldigungs-Geburtstags-Kuchen überreichte, auf dem geschrieben stand: "Ich bin keine Louis V".

Immerhin: Über dieses Geschenk konnten die beiden Frauen herzlich lachen. Es scheint, als wären sie trotz allem immer noch befreundet.