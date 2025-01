Als Frau in Secondhand-Laden in eine Kiste schaut, wird ihr ganz schlecht

Australien - Eine junge Frau konnte ihren Augen kaum trauen, als sie kürzlich in einem Secondhand-Laden unterwegs war.

Sophia Harrison konnte ihren Augen kaum trauen! © Bildmontag: TikTok/Screenshot/sophia_harrison (2)

Dort entdeckte Sophia Harrison nämlich eine blaue Schachtel für ganze vier Australische Dollar. Umgerechnet sind das etwa 2,60 Euro.

Ein ziemliches Schnäppchen. Allerdings galt dieser Preis nicht etwa für die kleine Kiste - sondern für den Inhalt.

Und über den konnte Harrison nur den Kopf schütteln.

"Das ist der bizarrste Fund, den ich je in einem Secondhand-Geschäft gemacht habe", verkündete sie auf TikTok, bevor sie ihren Followern verriet, was sie da gefunden hatte: "Ein Beutel mit Haaren von irgendjemandem."

Ja, Ihr habt richtig gelesen!

"Da hat sich jemand seine Haare abschnitten und sie gespendet", erklärte Harrison amüsiert, während sie die Cliptüte mit dem Pferdeschwanz belustigt in die Höhe hielt.

"Falls jemand von Euch interessiert sein sollte", schmunzelte sie, bevor sie den Beutel mit angewidertem Blick wieder zurück in der Schachtel verstaute. Anschließend stellte sie diese zurück ins Regal - jedoch aber nicht, ohne zuvor "Was zur Hölle!?" in die Kamera zu murmeln.