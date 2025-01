Für Likes benutzt? Obdachlose TikTok-Berühmtheit "Sheffield Keeley" ist tot

"Sheffield Keeley" war bei TikTok berühmt, jetzt ist sie tragischerweise verstorben. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/tik07033za8//TikTok/mart.donnelly

Der BBC sagte Tim Renshaw, der Leiter des "Archer Project" in South Yorkshire, dass die schutzbedürftige Keeley von Social-Media-Nutzern "nur für Likes ausgenutzt" worden ist. Er kannte Keeley und ihren "äußerst verletzlichen Charakter".

Renshaw schilderte, dass Keeley "Geld dafür bekam, in den sozialen Medien präsent zu sein, mitten im Winter in Springbrunnen zu schwimmen oder im betrunkenen Zustand wie ein Clown zu tanzen". Videos der zuletzt Obdachlosen und anscheinend alkoholkranken Frau sind auf TikTok zu finden und wurden millionenfach angeschaut.

"Was mich am meisten anstößig finde, ist der Voyeurismus. Leute, die filmen und sagen, wie wunderbar sie ist, aber sie schätzen sie für ihren Unterhaltungsfaktor, nicht als Mensch", so Renshaw.