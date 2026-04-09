Gefährliche TikTok-Challenge: Jetzt warnt sogar die sächsische Polizei davor

Sachsen - Mutproben gehören wohl zur Kindheit dazu, gefährlich wird es dabei allerdings, wenn bewusst die Gesundheit aufs Spiel gesetzt wird. Auch die Blackout-Challenge, die unter Kindern und Jugendlichen aktuell leider sehr beliebt ist, birgt ein großes Risiko. Davor warnt jetzt sogar die sächsische Polizei .

Bei der Blackout-Challenge versuchen Kinder und Jugendliche durch Hyperventilieren einen Rauschzustand zu erlangen. (Symbolfoto) © 123rf/astimak

Die Blackout-Challenge oder auch der sogenannte Pilotentest, ist nicht neu, geht aber in den sozialen Netzwerken derzeit wieder viral.

Konkret soll man dabei in die Hocke gehen und hyperventilieren. Kurz bevor dann die Ohnmacht eintritt, drückt eine andere Person die restliche Atemluft aus dem Brustkorb des betroffenen Kindes.

"Der so erzielte Sauerstoffmangel soll im Gehirn einen Rauschzustand auslösen", erklärt die Polizeidirektion Görlitz in einer Mitteilung. Natürlich wird diese Mutprobe häufig gefilmt und landet dann auf TikTok, Instagram und Co, was wiederum andere Kinder und Jugendliche dazu animiert, den Trend nachzumachen.

Fatal, wie die sächsische Polizei warnt. Die Challenge ist ein Risiko für die Gesundheit der Betroffenen. Bei der Mutprobe kann es dazu kommen, dass das Gehirn zeitweise nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird, was Schäden hinterlassen kann.

Weitere Verletzungen seien ebenfalls nicht ausgeschlossen.