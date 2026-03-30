Frau macht Überstunden bis 3 Uhr nachts und rettet damit ein verängstigtes Mädchen
Kalifornien (USA) - Nachdem eine Frau Überstunden machen musste, setzte sie sich erschöpft in ihr Auto - und rettete kurz darauf vermutlich ein Leben.
In einem Video, das sie seither auf TikTok geteilt hat, ist die Kalifornierin namens Maz zu sehen, wie sie über einen Parkplatz zu ihrem Fahrzeug läuft. Dabei scheint ihr Schlüssel zu spinnen, weswegen der Alarm ihres Autos angeht – ein lautes Geräusch, auf das ein kleines Mädchen aufmerksam wird.
Kurz darauf sieht man in dem Video, wie die Vierjährige auf die Frau zu rennt und sie schließlich um Hilfe bittet. Anschließend steigt das Kind in das Auto, ihre Retterin ruft schließlich die Polizei.
Eine äußerst beängstigende Situation, vor allem wenn man bedenkt, dass es zu diesem Zeitpunkt bereits 3.30 Uhr mitten in der Nacht war.
"Zum Glück war ich da, wer weiß, was alles hätte passieren können", schrieb die junge Frau unter den Clip, der bereits mehr als 34,4 Millionen Mal angeschaut wurde.
Video von verängstigtem Mädchen geht auf TikTok viral
Mädchen rannte vor Cousin davon, um Mutter zu suchen
In einem zweiten Video erklärte sie schließlich, dass das Kind bei einem Cousin zu Besuch war und von dort weggelaufen sei, um seine Mutter zu suchen.
Warum das Mädchen so verängstigt war und so schnell vom Haus des Cousins verschwinden wollte, ist aktuell noch unklar.
Die Vierjährige wurde schließlich von Rettungssanitätern untersucht, während sie von Polizisten befragt wurde. Anschließend durchkämmten die Beamten die Nachbarschaft.
Zwar hatte Maz zwischenzeitlich schreckliche Angst, selbst ins Visier der Ermittler zu rücken. Da auf dem Parkplatz jedoch lauter Überwachungskameras stationiert waren, musste sie sich darum keinerlei Sorgen machen.
Auch, wenn aktuell viele Fragen noch offen sind, steht für Maz eine Sache fest: Die junge Frau war noch nie so froh darüber, Überstunden gemacht zu haben.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/mazaqueenxo