"Glass Fruit": Ärzte warnen vor gefährlichem TikTok-Trend!

USA - Immer mehr Kinder und Jugendliche in den USA wollen in der heimischen Mikrowelle sogenannte "Glasfrüchte" machen und verbrennen sich dabei schwer - gelernt haben sie es wohl bei TikTok . Mittlerweile warnen Ärzte vor dem "Glass Fruit"-Trend.

Koch-Influencerin Jasmine and Tea führt vor, wie sie Zuckerwasser in der Mikrowelle erhitzt und darin Früchte taucht. © Montage: TikTok/Jasmine and Tea

Die Kinder erhitzen eine Zucker-Wasser-Lösung in der Mikrowelle, bis diese kocht, tunken danach Früchte hinein und freuen sich über den Crunch.

Doch der eigentlich recht harmlose Kochtrend ist nicht ohne, berichtet aktuell "New York Post". So veröffentlichte das Shriners Children's Hospital in Boston Ende August eine eindringliche Warnung.

Innerhalb von nur zwei Wochen habe man zwei kleine Patienten behandeln müssen, die sich mit der kochenden Mischung verbrüht hätten.

Zuvor teilten Kochenthusiasten bei Social Media das gefährliche Rezept. In einem Video, das TikTokerin Jasmine and Tea im April teilte und das bereits 20 Millionen Mal aufgerufen wurde, erklärt die Influencerin, wie man Glasfrüchte - eine chinesische Spezialität - in der heimischen Mikrowelle zubereiten kann.

Sie empfiehlt, die Zucker-Wasser-Mischung im 30-Sekunden-Takt etwa fünf Minuten lang zu erhitzen, bis sie kocht. Im Anschluss werden Früchte in die Flüssigkeit getaucht und zum Aushärten beiseitegelegt.

Wer sich jedoch am spritzenden Zuckerwasser verbrüht, riskiert mitunter Verbrennungen dritten Grades. Besonders wenn die Haut nach Kontakt ledrig und schwarz wird, sollte man unbedingt ein Krankenhaus aufzusuchen.