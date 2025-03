29.03.2025 20:50 1.841 Grusel-Tanke? Frau entdeckt verdächtiges Toilettenschloss und ruft Polizei

Eine Frau hat während eines Stopps an einer Tankstelle in Texas ein verdächtiges Schloss an der Außentür einer Toilette bemerkt und die Polizei gerufen.

Von Christian Beck

College Station (Texas, USA) - Ein Stopp an einer Tankstelle im US-Bundesstaat Texas hat eine Frau mit einem entsetzlich unguten Gefühl zurückgelassen. Später berichtet sie auf TikTok von einem äußerst merkwürdigen Schloss, das sie dort an der Außenseite der Tür zur Damentoilette entdeckt hat und sucht nach einer Erklärung. Ein ungutes Bauchgefühl: Shelby schildert den Fall eines merkwürdigen Schlosses auf TikTok. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/momcallsmeshelby Vor wenigen Tagen veröffentlichte Shelby ein Video, in dem sie minutenlang die ominöse Entdeckung eines anscheinend elektronischen Schlosses an einer Toilettentür einer Tankstelle in der Stadt College Station schildert. Der Titel des Clips mit Hunderttausenden von Aufrufen: "Vielleicht bin ich verrückt, aber wenn ich es bin, würde ich gerne wissen, wofür diese Vorrichtung ist." Später folgte ein Vorort-Clip. Sie erklärte in dem Video, wie das Schloss beim Schließen der Tür einrasten könnte, sodass man dort wohl problemlos jemanden im Inneren einsperren könnte. Das Merkwürdige: An der Außenseite der Herrentoilette fand sie kein derartiges Schloss. Zudem hätten sich die Tankstellenmitarbeiter nach ihrer Einschätzung äußerst merkwürdig verhalten und sie gebeten, keine Foto- oder Videoaufnahmen im Inneren zu machen. Außerdem habe man ihr merkwürdige Blicke zugeworfen. Doch, alles nur halb so wild? Das große Rätseln um das merkwürdige Schloss Noch merkwürdiger: An der Tür zur Herrentoilette ließ sich das Schloss nicht finden. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/momcallsmeshelby Shelby kam das komisch vor, sie alarmierte die Polizei. Behörden hätten, nach Rücksprache mit Mitarbeitern, eine Erklärung versucht. Demnach diene die Sperre dazu, Personen zu hindern, die Einrichtung zu zerstören. Shelby behauptet, dass diese Erklärung nicht wirklich Sinn ergibt, da das Schloss niemanden daran hindere, die Toilette zu betreten. In den Kommentarbereichen unter den Videos wurde wild spekuliert, was wohl der Grund für das Schloss sein könnte. Neben wilden Verschwörungserzählungen waren sich viele einig, dass eine derartige Vorrichtung zumindest merkwürdig sei. Später teilte Shelby in einem weiteren Clip mit: Das Schloss sei plötzlich verschwunden! Jemand habe die Feuerwehr informiert, welche die Tankstellenbetreiber aus mutmaßlichen Brandschutzgründen dazu gebracht haben soll, das Schloss zu entfernen. TikTok Frau bestellt personalisierte Torte: Als sie das Ergebnis sieht, beginnt sie zu weinen Wofür das Schloss letztendlich dort angebracht wurde, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Mit den Worten "Stay safe" beendete Shelby ihre Erklärung.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/momcallsmeshelby