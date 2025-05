Im Livestream erschossen: War der Ex-Freund am Mord der Influencerin beteiligt?

In der Vergangenheit sei er laut Berichten bereits mehrfach mit dem Tod von Frauen in Verbindung gebracht worden.

Valeria Marquez war Model sowie Beauty- und Lifestyle-Influencerin. Als sie am Dienstagabend, dem 13. Mai (Ortszeit) in ihrem Schönheitssalon in Zapopan live bei TikTok streamte, betrat offenbar ein Mann den Laden und gab mehrere Pistolenschüsse auf die Frau ab.

Er habe sie offenbar unter dem Vorwand einer Geschenk-Übergabe sehen wollen. Sie verstarb noch vor Ort. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.