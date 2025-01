Mit Sekundenkleber: Influencer klebt sich die Lippen zu und bereut es sofort

Philippinen - Was hat er sich nur dabei gedacht? Auf der Jagd nach Likes hat sich ein Influencer die Lippen zugeklebt - mit Sekundenkleber!

Auf einem TikTok, das der junge Mann am Donnerstag hochgeladen hat, sehen wir, wie er sich mit Sekundenkleber die Lippen zuklebt. Fröhlich hält der Möchtegern-Influencer die Tube noch in die Kamera, dann beginnt die Substanz zu wirken.

Bei TikTok und Co. bezeichnet sich Jirec Gubot als Comedian. Doch seine 50.000 Follower reichen ihm offenbar nicht. Nun machte der Influencer von den Philippinen mit einem äußerst schmerzhaften Stunt von sich reden.

Wie Jirec Gubot den Kleber entfernt hat, ließ er indes offen. Bereits wenige Stunden später teilte der Trottel-Influencer - mit sichtbar aufgerauten Lippen - sein nächstes Video: ein Produkttest für Kissen. Er scheint den befremdlichen Klebe-Stunt ohne bleibende Schäden überstanden zu haben.

Zwar wurde der Clip bereits 113.000 Mal bei TikTok aufgerufen, doch die User haben eine ganz klare Meinung. "Ich bin sprachlos", "Warum tust du das?" oder auch "Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt in den Nachrichten", waren nur einige der Kommentare.

"Das ist gefährlich, wenn Kinder das sehen. Ich frage mich, ob das irgendjemand versuchen würde", mahnt Nutzerin Cillipadi. User Bonda yum empfiehlt hingegen: "Trag Essig auf die Haut auf, um den Kleber zu schmelzen".

Was wirklich hilft, um Sekundenkleber von Haut, Kleidung und Co. zu entfernen, erfahrt ihr in unserem Ratgeber.