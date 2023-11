Kellnerin sieht Pärchen in Restaurant - aus diesem Grund, macht sie es ihnen "so unangenehm wie nur möglich"

Florida (USA) - Eine junge Kellnerin konnte ihren Augen kaum trauen, als sie ein Pärchen durch die Türen des Restaurants, in dem sie arbeitete, treten sah.

Wie Cassey seither auf ihrem TikTok-Account erklärte, handelte es sich bei dem Mann nämlich ausgerechnet um einen Herrn, den sie zu diesem Zeitpunkt eigentlich datete! Ja, ihr habt richtig gelesen, die beiden hatten sich bereits mehrere Male getroffen.

Was die Userin zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Er ist verheiratet – und feierte an dem Tag, an dem seine Liebschaft ihm als Kellnerin zugewiesen wurde, seinen vierten Hochzeitstag!

Es kam, wie es kommen musste: Der Mann bemerkte Cassey und wurde sichtlich nervös, begann sogar deutlich zu schwitzen. Und dazu hatte er auch allen Grund.

Zwar entschied sich die junge Kellnerin dazu, keine große Szene zu machen. "Doch ich habe schnell gemerkt, dass ich die Oberhand in dieser Situation hatte", grinste sie.

Und das nutzte sie auch aus - "Ich habe alles getan, um es ihm so unangenehm wie nur möglich zu machen", erklärte sie ihren Followern.

Nachdem sie also der Ehefrau ihres Dates überschwängliche Komplimente bereitet hatte, erklärte sie ihren Kollegen was passiert war. Und die machten es sich zur Aufgabe, dem Mann – jedes Mal, wenn sie an ihm vorbeiliefen – mit vorwurfsvollen Blicken und einem enttäuschten Kopfschütteln zu begegnen.