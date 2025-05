Kleine Schwestern geraten in Streit: Was ihre Mutter dann filmt, lässt Herzen hüpfen

USA - Als eine Mutter aus den USA bemerkt, dass ihre beiden Töchter (3 und 6) in Streit geraten, bereitet sie sich innerlich schon auf ein schlichtende Intervention ihrerseits vor. Doch dann passiert etwas Überraschendes: Die Kinder klären den Konflikt unter sich - auf eine Art, von der die begeisterten Zuschauer sagen, dass sich Erwachsene davon eine große Scheibe abschneiden sollten.

Statt sich weiter anzuschreien, redeten die Kinder ganz ruhig und besonnen miteinander, erklärten einander ihre Sichtweisen und wie sie sich in der Streitsituation gefühlt haben.

Als die Eltern daraufhin das Zimmer verließen, begannen sich die Schwestern im Türrahmen zu unterhalten. Glücklicherweise hielt Lauren das Gespräch zwischen den Mädchen auf Video fest, denn was dann passierte, ist wirklich bemerkenswert.

Auch die Schwestern Clementine (6) und Maisie (3) gerieten aneinander, als das ältere der beiden Mädchen ungefragt dem jüngeren beim Aufräumen half, obwohl dieses es ganz alleine schaffen wollte. Daraufhin wurde es kurz laut. "Mein Mann und ich unterhielten uns also kurz mit ihnen und baten sie, ihre Worte zu benutzen und das Thema miteinander zu besprechen", erinnert sich Mutter Lauren Reed gegenüber People .

Im Netz begeistert die Situation zwischen den Kindern Millionen User. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/itslaurenreed

"Ich war so beeindruckt, wie sie darüber sprachen, und ich hatte definitiv ein paar Tränen vor lauter stolzer Mama-Stimmung", so Lauren. Die Mutter freut sich vor allem über diesen Moment, da er zeigt, dass die eigenen Bemühungen in der Erziehung der Mädchen langsam Früchte tragen.

"Es war das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie sie das Problem mit den Werkzeugen, die wir ihnen gegeben haben, so klar und deutlich bearbeitet und dann beide so bewusst gelöst haben." Für sie und ihren Partner würden Kommunikation und Freundlichkeit ganz oben auf der Prioritäten-Liste stehen. Außerdem würden sie mit ihren Kindern immer auf Augenhöhe reden und Wert auf tiefere Gespräche legen.

Sie würden nicht verhindern wollen oder können, dass sich Clementine und Maisie streiten, denn das gehöre schließlich zum Leben dazu, allerdings haben sie ihren Töchtern beigebracht, wie man Differenzen friedvoll und lösungsorientiert klärt.

Auf TikTok wurde das Video der beiden Mädchen bereits mehr als 11 Millionen Mal angeklickt. Die Zuschauer loben, wie die Sechs- und Dreijährige mit ihrem Streit umgegangen sind: "Diese beiden haben mehr emotionale Intelligenz als die meisten Männer in ihren Dreißigern zusammen", schreibt ein User.

Eine Kindertherapeutin kommentiert: "Ich muss einfach sagen: Wow! Hervorragende Arbeit, Mama! Ich weiß, es wird nicht immer so sein, aber die Tatsache, dass sie so viel Liebe und Respekt haben, spricht Bände!"