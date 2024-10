Knast-Alltag auf TikTok: Videos von Häftling gehen viral

Landshut - Ein Gefangener hat ein Handy in eine Jugendarrestanstalt in Landshut geschmuggelt und später Videos von seinem Knast-Alltag online gestellt.

Die Justizvollzugsanstalt Landshut will, dass die Videos wieder gelöscht werden. Bisher hatte das nur teilweise Erfolg. © Armin Weigel dpa/lby

Die Justizvollzugsanstalt in der niederbayerischen Stadt bestätigte den Vorfall. "Der Arrestant hatte sein Mobiltelefon in einem Gepäckstück in seinen Arresthaftraum geschmuggelt", teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit.

Seit dem Bekanntwerden des Vorfalls im Herbst 2023 sei "unverzüglich das Zugangsprozedere angepasst" worden, hieß es weiter.



In den Videos zeigt der TikToker unter anderem, wie er sein Handy unter einem doppelten Boden in seinem Koffer versteckt, wie sein Arrestraum eingerichtet ist oder was er zum Frühstück und Mittagessen bekommt.

Diese stellte der junge Mann nach seiner Entlassung auf die Plattform, wo diese zum Teil bis zu 1,5 Millionen Mal angeschaut wurden.