Makler will Haus verkaufen – Als er dieses Detail sieht, verzweifelt er

Auf den ersten Blick sieht das Badezimmer eigentlich top aus. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/justin_ure_real_estate (2)

So handelte es sich hierbei um ein Anwesen, das erst vor etwa einem Jahr errichtet worden war. Es liege in einer schönen Gegend, die Wohnfläche betrage umgerechnete etwa 155 Quadratmeter.

So weit, so gut. Dennoch schien es bei Ures Kunden alles andere als gut anzukommen. In einem kurzen Video auf TikTok erklärte er seinen Followern nun, was er für die Hintergründe dessen hält.

Mittlerweile ist ihm nämlich ein ganz besonderes Detail ins Auge gestochen, das seiner Meinung nach einen großen Anteil daran haben könnte, dass bisher noch niemand den Geldbeutel zücken wollte.

"Was glaubt Ihr, warum sich dieses Haus nicht verkaufen lässt?", fragte er seine Follower, während er in dem Clip durch ein schickes Badezimmer stolziert. "Ich glaube, die Antwort ist klar."

"Tolle Fliesen, richtig? Schönes Inventar", beschrieb er weiterhin, während er auf die Dusche zuging. "Und dann ist dann das."

Dabei richtete er die Linse auf eine Dusche, der ausgerechnet eines der wohl wichtigsten Details zu fehlen scheint: der Regler, um das Wasser einzuschalten und die Temperatur umzustellen!